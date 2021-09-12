«عابس» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر

أبوظبي (الاتحاد)



حققت المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار دونكستر في المملكة المتحدة، أمس، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، نجاحات جديدة ومبهرة لمسيرة الكأس الغالية وريادتها العالمية، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي غصت به مدرجات المضمار العريق.

وأقيم الحدث برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ونجح المهر «عابس» المنحدر من نسل «تي إم فريد تكساس X راقية بنت عامر»، والمولود في عام 2017، والعائد للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير، في الفوز بلقب الكأس الغالية، متفوقاً بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن الوصيف الجواد «اريون»، والذي يعود لهيف محمد القحطاني، ويشرف عليه المدرب جان فرانسوا برنارد، وتحت قيادة جان بيرنارد إيكيم، وجاء في المرتبة الثالثة المهر «العجب» لشادويل، بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، وقيادة الفارس دين أونيل.

وتمكن البطل صاحب التصنيف «113»، من حسم لقب السباق، ومضاعفة رصيد إنجازاته، لأربعة انتصارات من أصل 7 مشاركات، والظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الثامنة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية، وذلك في ختام «الديربي» العربي الإنجليزي الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 9 خيول تمثل أفضل ونخبة مرابط الخيل العربية في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2.19.00 دقيقة، ونجح في تقديم أداء لافت وقوي برهن على إمكانياته الكبيرة وشأنه الواعد في مستقبل عالم سباقات الخيل العربية، حيث نجح في مطاردة الجواد اريون في منعطف النهاية ببراعة كبيرة، واقتحم عمق المستقيم، بانطلاقته المذهلة التي حسمت لقب السباق.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، اللذين قاما بتسليم كؤوس اللقب للمدرب توماس فورسي والفارس أوليفيه بيسلير.

من جهته، توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة النجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة البريطانية الثامنة للكأس الغالية، والتي أقيمت في ختام «الديربي» العربي الإنجليزي في دونكستر، ضمن مهرجان سانت ليجر العريق، معبراً عن فخره بالنجاحات والأصداء الواسعة التي حظي بها الحدث المرموق من الهيئات والمؤسسات والملاك والمربين والإعلام الإنجليزي، مؤكداً أن الإشادات تمثل امتداداً مهماً لريادة الحدث ومسيرته الثرية في المضامير العالمية.

وأضاف: ستواصل الكأس الغالية تحقيق النجاحات بجولاتها العالمية، في ظل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير لمواصلة سلسلة السباقات، والالتزام لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم، انطلاقاً من نهج الإمارات وحرص القيادة الرشيدة لتجسيد القيم الأصيلة في المحافل العالمية والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الكبيرة للخيل العربي.

وقال: نفخر بمحطة دونكستر التي تبهرنا في كل عام، وتعكس المكانة الحقيقية للكأس الغالية أمام الحضور الجماهيري الغفير، ما يمثل مكسباً كبيراً للإمارات ورسالتها العالمية، وقابلنا والتقينا جميع الملاك والمربين والإعلام الإنجليزي وحظينا بحفاوة وترحيب كبير وإشادة رفيعة المستوى بقيمة ومكانة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام على مدار 28 عاماً.