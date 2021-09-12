لابا.. «العودة الشرسة»



عمرو عبيد (القاهرة)



ظهر التوجولي لابا كودجو، بمعدل تهديفي رائع في الموسم «الملغي» قبل عامين، حيث سجل 1.05 هدف في كل مباراة من «دورينا»، لكنه تراجع في النسخة السابقة إلى 0.56، وها هو يعود إلى شراسته الهجومية، معتلياً صدارة قائمة الهدافين، بإجمالي 4 أهداف، ليترفع معدله مرة أخرى إلى 1.33هدف في المباراة.

واختلفت إحصائياته الفنية تماماً، حيث اكتفى في نسخة 2020-2021 بتسجيل هدف واحد برأسه مقابل 12 بيمناه، في حين أحرز أهدافه الحالية بواقع رأسية واحدة وهدفين بقدمه اليمنى وهدف بيسراه، وجاءت جميع أهدافه داخل المنطقة بينها ركلة جزاء واحدة.

وأصبح لابا أكثر حسماً في الأشواط الأولى التي شهدت بلوغه الشباك بنسبة 75% من إجمالي أهدافه، مقارنة بـ 31% في الموسم السابق، وبإضافة تمريرة حاسمة واحدة إلى حصاده الهجومي، تظهر مشاركته الفعالة في تسجيل وصناعة 66.6% من أهداف «الزعيم».