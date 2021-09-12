مبخوت ينطلق من «الرابعة»!

عمرو عبيد (القاهرة)



حصد علي مبخوت قناص الجزيرة جائزة «الحذاء الذهبي» في الموسم الماضي، لكن الغريب والطريف في آن واحد، أنه لم يبدأ سلسلته التهديفية إلا في الجولة الرابعة، بل إن عجلة تمريراته الحاسمة لم تنطلق إلا في الأسبوع السادس وقتها.

ولهذا لا يبدو غريباً حتى الآن أن هداف «فخر أبو ظبي» لم يشرع في ممارسة هوايته التقليدية بزيارة الشباك، مكتفياً بصناعة هدف واحد خلال 270 دقيقة، ولا تزال تعانده الكرة بعدما سددها 9 مرات، بمعدل محاولة واحدة في كل نصف ساعة، بينها 6 تسديدات دقيقة على المرمى لم تنجح في بلوغ الشباك، علماً بأنه نوّع بين محاولاته داخل منطقة الجزاء وخارجها بمعدلات كادت أن تكون متساوية.