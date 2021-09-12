«الدون» يكشف سر العودة إلى «الشياطين»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بداية أشبه بالحلم في «مسرح الأحلام» استاد أولد ترافورد، هكذا وصف راديو مونت كارلو سبورت، أول مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، بعد 18 عاماً، من أول مباراة لعبها مع «الشياطين الحمر»، بينما كان في ريعان شبابه.

ولم يخف «الدون» فرحته ورضاه التام، عما قدمه أمام نيوكاسل في أول ظهور له، بعد أن سجل هدفين في مباراة مثيرة، انتهت بفوز «اليونايتد» 4-1، في إطار الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولم تتوقف هتافات الجماهير باسمه طوال المباراة، لدرجة جعلته يبدي دهشته بعد المباراة، وهو يتحدث إلى التليفزيون الإنجليزي، وقال: شيء لا يصدق، لم أكن أتوقع كل هذا الاستقبال، ولم أتوقع أيضاً أن أسجل هدفين، كان كل «همي» أن ألعب مباراة جيدة، وأن أسجل هدفاً وليس هدفين.

وأضاف: ممتن جداً لما فعلته الجماهير من أجلي، وفخور جداً بذلك، ولكن أهم شيء هو الفوز بالمباريات.

وقال: «اليونايتد» بحاجة إلى أن يحتل المكانة التي يستحقها، وكرر رونالدو حقيقة إن الشيء الأهم هو الفريق وروحه، التي جعلته يلعب مباراة على أعلى مستوى.

وتابع رونالدو قائلاً: كنت عصبياً بعض الشيء، عند بداية المباراة وهذا طبيعي، وربما لم يلحظ أحد ذلك، ولم أتوقع كل هذا التشجيع والغناء باسمي طوال المباراة، ولم أكن أفكر إلا في أن ألعب مباراة جيدة، من أجل مساعدة الفريق.

وأعترف رونالدو بأن اللعب في إنجلترا غير أي مكان آخر في العالم، وقال: لعبت في كل مكان، ولكن هنا الوضع مختلف، حالة خاصة جداً، أنا ابن هذا النادي الذي جئته شاباً يافعاً، وحظيت بمعاملة رائعة، وهذا هو سر عودتي مرة أخرى.

ومن جانبه، ذكر راديو مونت كارلو سبورت إن رونالدو «36 عاماً» بدأ مغامرته الثانية مع «اليونايتد» بنجاح كبير، وهو جاهز أيضاً لمباراة الثلاثاء أمام يونج بويز في إطار الجولة الأولى لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، البطولة التي يعشقها «الدون» ويتصدر ترتيب الهدافين فيها برصيد 135 هدفاً، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي «120هدفاً»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «73 هدفاً».