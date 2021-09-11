«الزعيم» بـ«العلامة الكاملة»

معتصم عبدالله (دبي)

حلق العين بالنقطة التاسعة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه «الثمين» على حساب مضيفه بني ياس 1-0، ضمن الجولة الثالثة، بفضل رأسية مهاجمه لابا كودجو في الدقيقة 11، ليحتفظ «الزعيم» بالصدارة بـ «العلامة الكاملة»، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، في انطلاقة الدوري للمرة الأولى، منذ موسم 2018- 2019، وهو الفوز الأول لـ «الزعيم» على «السماوي» في ملعب بني ياس بالشامخة منذ 2014.

وشهدت المباراة طرد نيكولاس خيمنيز لاعب وسط «السماوي» بالإنذار الثاني في الدقيقة 79، ليكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين، ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ليبقى برصيد «نقطة» في المركز الحادي عشر. واستعاد الجزيرة «ذاكرة الفوز» سريعاً بتفوقه على ضيفه النصر 2-1، وسجل عمر تراوري في الدقيقة 62 و«البديل» زايد العامري في الدقيقة 91 لأصحاب الأرض، فيما سجل تيجالي هدف «العميد» الوحيد من رأسية في الدقيقة 96.

ورفع «فخر أبوظبي» الذي عزز أفضليته، كأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف أمام «العميد»، في دوري المحترفين، برصيد 51 هدفاً، رصيده من النقاط إلى 7 ليتقدم إلى المركز الثالث، فيما بقي النصر برصيد 3 نقاط في المركز الثامن.

اكتفى اتحاد كلباء وعجمان بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما باستاد كلباء ليحصد كل فريق على نقطة، والتي تمثل أنصاف الحلول أفضل من الخسارة، بعدما فشل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز حتى الآن في أي مباراة، ورفع رصيده إلى نقطتين، بينما رفع عجمان رصيده إلى 4 نقاط.

وحصد العروبة النقطة الأولى في مشواره، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه شباب الأهلي، على ملعب الفجيرة، وافتتح كارلوس إدواردو الذي احتفل بأول أهدافه في الموسم التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 28، وأدرك أحمد موسى التعادل للعروبة في الدقيقة 39، والمرة الأولى التي يتعادل فيها شباب الأهلي أمام فريق صاعد من الدرجة الأولى في الدوري منذ عام 2017، ليتراجع ترتيب «الفرسان» إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مقابل نقطة أولى للعروبة «المتذيل» وهي الأولى في موسمه الأول في «المحترفين».