زوارق أبوظبي تتحفز للدفاع عن لقب مونديال فورمولا1

سان نازارو (الاتحاد)

تشهد بحيرة سان نازارو في الخامسة من مساء اليوم، انطلاق منافسات السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تقام في المدينة الإيطالية، بحضور ومشاركة 18 زورقاً، يتقدمها زوارق الإمارات، فريق أبوظبي حامل لقب البطولة، وفريق الشارقة، ويمثل فريق أبوظبي زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي وزورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، ويقود فريق الشارقة زورق 11 بقيادة سامي سيليو، وزورق 12 بقيادة فيليب رومز.

وتتجه أنظار محبي الرياضة البحرية باهتمام نحو سباق اليوم، حيث إنه يُعد البداية القوية لموسم هذه البطولة التي يشارك من خلالها النخبة الأفضل من متسابقي فئة الفورمولا1، والتي تمثل بداية الصراع على نقاط الموسم المختصر للمنافسة.

ويُعد فريق أبوظبي هو الفريق صاحب الأرقام الأفضل على مستوى البطولة، خاصة أنه أحرز لقب البطولة سبع مرات، فيما يأتي خلفه حالياً الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصيني، الذي أحرز اللقب 3 مرات، ويبقى الرقم الأقوى للأسطورة جيدو كابليني، الذي حقق لقب البطولة عشر مرات، وهو في الوقت الحالي مدرب فريق أبوظبي والمشرف الفني على زوارق الفريق.

وعلى مدار اليومين الماضيين خضعت زوارق الفريق لتجارب مكثفة على المحرك بالتحديد؛ بهدف اختيار التركيبة والتوليفة المناسبة للمشاركة في سباق هذه الجولة، بالإضافة لتحديد المراوح الأنسب للسباق والتي تضمن أيضاً الأداء الأمثل لكل متسابق من خلال المنافسة.

وتنطلق منافسات السباق اليوم على مسار يبلغ طوله 1971 متراً، تتوزع على 6 بوابات هوائية، خمس منها سيكون الالتفاف من على يمينها، فيما يكون الالتفاف على البوابة الصفراء من اليسار أو من الداخل، كما يقولون في لغة المسابقة، ويمتلك المسار خصائص يبحث عنها أغلب المتسابقين وهي المسافات الطويلة بين البوابات الهوائية، حيث تبلغ بعض المسافات 600 متر و580 متراً بين بعض البوابات، وهو ما يطرح وبقوة خيار التجاوز لدى بعض الزوارق عبر المسار اليوم، وبلغة السباقات ستصل الزوارق إلى أقصى سرعة في بعض مراحل المسار، وتمتلك زوارق فريق أبوظبي بقدرات متسابقيها القدرة على التعامل مع المنحنيات المختلفة في المسار، وأيضاً قدرة التجاوز والوصول لسرعات عالية.

كشف ناصر الظاهري عضو فريق أبوظبي عن التفاؤل الكبير رغم طول مسار السباق اليوم، والذي صادف أن يكون هو تاريخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وقال: بحكم أن طول المسار هو 1971 متراً، فإننا متفائلون بهذا الرقم في أن نحلق فوق المنصة، وأن تكون الرياضة البحرية الإماراتية في المقدمة.

ولفت الظاهري إلى أن المياه العذبة لمسار السباق بالبحيرة تحتاج إلى تعامل خاصٍ للمتسابقين، خاصة أن الزورق في المعتاد يكون أسرع في المياه المالحة وأكثر خفة، ولكن عبر بحيرة سان نازارو فإن عذوبة المياه التي تتطلب إعدادات أكثر دقة وتفاصيل مختلفة بعض الشيء، فالمراوح تتطلب أن يتم اختيارها بعناية قبل بدء أي منافسة، وقال الظاهري: في فريقنا نعطي المتسابق مساحة لاختيار المروحة الملائمة بالنسبة له، والتي يرى أنها ستتناسب مع سرعات زورقه وإعدادات المحرك، وذلك يعطي راحة أكبر للمتسابقين في السباق، قمنا بتجهيز كل ما يلزم وبقي أن نختم هذا اليوم بفرحة وصعود للمنصة.

من جانبه، يأمل المتسابق شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 1 حامل لقب الموسم الماضي، أن يواصل الدفاع عن اللقب هذا الموسم، خاصة مع جولة هي استثنائية بكل المقاييس بتأخير انطلاق الموسم لشهر سبتمبر، وأكد شون أن التحدي الأكبر سيكون عودة المتسابقين والفرق جميعاً بعد غياب سنة ونصف السنة عن المشاركة، حيث قال: لا نعلم ما هي إعدادات الفرق الأخرى، وكيف هو تجهيزهم خاصة مع الفترة الطويلة للتوقف؟ ولذلك ستكون استراتيجية كل فريق مبهمة بالنسبة للآخرين، التحدي كذلك من خلال المنطقة ومسار السباق في هذه البحيرة بحكم أننا نسابق هنا للمرة الأولى.