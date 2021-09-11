اتحاد كلباء وعجمان.. "أنصاف الحلول"!



رضا سليم (دبي)

اكتفى اتحاد كلباء وعجمان بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد كلباء ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليحصد كل فريق على نقطة، تمثل أنصاف الحلول وأفضل من الخسارة، بعدما فشل أصحاب الأرض في تحقيق أي فوز حتى الآن، واكتفى برفع رصيده إلى نقطتين، بينما رفع عجمان رصيده إلى النقطة 4 نقاط.

جاءت المباراة تكتيكية من جانب المدربين خوفاً من الهزيمة والخروج بأقل الخسائر، ولم يخرج الشوط الأول بالشكل المتوقع من الفريقين، وظهر الحذر خاصة من جانب عجمان، بينما سيطر كلباء على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% للضيوف، إلا أن «النمور» لم يمثلوا خطورة حقيقية على مرمى على الحوسني، واستسلم مالابا نجم الفريق للرقابة وظل علامة استفهام في حل شفرة الأهداف، أمام تكتيك «البرتقالي» الذي لعب معتمداً على الهجمات المرتدة مستغلاً تحركات فراس بالعربي وأبوبكر تراولي ومينا ومعهم البرازيل لياندرو.

وكاد عجمان يحقق هدفه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لولا عرقلة جمال عبدالله حارس كلباء للمهاجم مينا خارج المنطقة، احتسبها الحكم ركلة حرة سددها فراس بالعربي وأنقذها جمال عبدالله، فيما كان الظهور الوحيد للنمور في لقطة الهدف الذي سجله النمساوي روبرت زولج، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف في أول ربع ساعة من الشوط الأول، وافتقد أصحاب الأرض للدولي البيروفي ويلدر كارتاجيا الذي غاب لمشاركته مع منتخب بلاده أمام البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وفي الشوط الثاني بدأ «البرتقالي» بشكل جيد وحصل على ركلة جزاء بعد سقوط لياندرو داخل المنطقة، لكن حكم اللقاء ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، حصل لاعبو عمان على دفعة معنوية، ليسجل الفريق في الدقيقة 61، بعدما نجح مينا في وضع فريقه وهو هدفه الثاني في دوري أدنوك للمحترفين حيث سجل هدفه الأول في مرمى النصر.

بعدها نجح أحمد جشك في أحراز أول أهداف اتحاد كلباء هذا الموسم، عندما أدرك التعادل في مرمى عجمان في الدقيقة 72، ودفع المدرب دا سلفا بحبيب الفردان المنتقل من النصر في أول ظهور له بالقميص الأصفر، كما شارك مهند سالم، إلا أن الدقائق الأخيرة لم تأت بجديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.