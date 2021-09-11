«هريكين لين» لجودلفين يحلق بلقب سانت ليجر في دونكاستر





محمد حسن (دبي)

انتزع "هريكين لين" لجودلفين لقب سباق سانت ليجر الكلاسيكي العريق للفئة الأولى، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط،، والذي أقيم مساء اليوم السبت بمضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة.

وتمكن ابن "فرانكل" من تحقيق فوزه الكلاسيكي الثاني والثالث له على التوالي بالفئة الأولى، فارضاً سيطرته على السباق في أول مشاركة له على مسافة 14.5 فيرلونج، لينضم إلى مجموعة مميزة من خيول جودلفين في عمر الثلاث سنوات فرضت وجودها حول العالم هذا العام، بانتصارات مثيرة بإشراف شارلي أبلبي في الديربي الايرلندي، وجران بري دو باريس.

وقدم "هريكين لين" أداءً رائعاً في السباق، حيث انطلق بثقة منتزعاً الصدارة في ربع الميل الأخير، وانفصل سريعاً عن منافسيه مواصلاً الركض بقوة نحو فوز باهر في السباق الكلاسيكي الأعرق في العالم، متفوقاً بفارق 2.75 طول عن الوصيف "موجو ستار" .

وسجل الجوا البطل زمناً وقدره 3:04:28 دقيقة.من جانبه قال المدرب شارلي أبلبي: كان أداءً رائعاً من "هريكين لين"، وكل التهاني لفريق جودلفين، ومن الرائع الفوز بأي سباق كلاسيكي، غير إن الفوز بكلاسيكي الختامي وفي مثل هذا السباق التاريخي يعطي الفوز قيمة مضافة.