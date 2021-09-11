«زعيم القمة» ينهي «العقدة السماوية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق العين فوزاً مهماً على بني ياس بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بني ياس بالشامخة، ووصل «الزعيم» إلى النقطة التاسعة، ليحصد «العلامة الكاملة» من ثلاث مباريات.

سجل لابا كودجو هدف «البنفسج» من «رأسية» في الدقيقة، 11 وهي المرة الأولى التي يهز فيها الشباك بضربة رأس منذ ما يقرب من عام.

وشهدت المباراة تحقيق العين للفوز الأول على «السماوي» على أرضه بالشامخة، منذ سبع سنوات، حيث لم ينجح في الانتصار في 5 مواجهات سابقة جمعت الفريقين على الملعب نفسه، ويعود آخر انتصار للعين على بني ياس بالشامخة إلى عام 2014.

وعلى عكس سيناريو الموسم الماضي الذي شهد بداية صعبة لـ «الزعيم» إلا أنها أصبحت متميزة للغاية الآن، بحصد النقاط التسع الممكنة من ثلاث مباريات، فيما كانت بداية بني ياس في الموسم الماضي رائعة. وحصد تسع نقاط في أول ثلاث مباريات، وهذا الموسم لم يحصد إلا نقطة واحدة، ليفقد ثمان نقاط بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة.

ولم ينجح هجوم «السماوي» في تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث، حيث إن الهدف الوحيد الذي سجله الفريق أمام الوحدة جاء بـ «النيران الصديقة».