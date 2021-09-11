العروبة يخطف نقطة من شباب الأهلي

فيصل النقبي (الفجيرة)



خطف العروبة نقطة ثمينة أمام شباب الأهلي، بعد التعادل المثير بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت على ستاد الفجيرة، ضمن الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

وفقد «الفرسان» نقطتين ثمينتين بالتعادل، رغم التقدم بهدف كارلوس إدواردو في الدقيقة 28، وهو الأول له هذا الموسم، ليصل إلى «الهدف11» في مسيرته مع شباب الأهلي، وبعد أقل من 10 دقائق، سجل أحمد موسى هدف العروبة الأول في الدوري، بعد أن صام الفريق في جولتين متتاليتين، ليدخل اللاعب الشاب تاريخ بتسجيل هدفه الأول في «عصر الاحتراف».

وبهذا التعادل يصل شباب الأهلي إلى «النقطة السابعة»، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على الإمارات بهدف وعجمان بالنتيجة ذاتها، فيما حصد العروبة نقطته الأولى.

وحاول «الفرسان» طوال زمن اللقاء تسجيل الأهداف، وسنحت له العديد من الفرص، إلا أن رعونة المهاجمين، بالإضافة إلى التنظيم الدفاعي الجيد من العروبة منع شباب الأهلي من الفوز.

ورغم تدخل «الفار» في الشوط الثاني بأكثر من مناسبة، من أجل حالات لـ «الفرسان»، إلا أن الحكم طلب مواصلة اللعب، بعد أن شاهد الحالات عبر التقنية لتصل المباراة إلى «الدقيقة 100» بسبب الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.