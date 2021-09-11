«بركان هالاند» يصعق ليفركوزن في ليلة المهرجان



برلين (أ ف ب)

قاد الدولي النروجي إيرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند إلى فوز متأخر وثمين على مضيفه باير ليفركوزن 4-3، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما واصل فولفسبورج صدارته بفوز رابع توالياً على حساب مضيفه جرويتر فورت 2-صفر.

في قمة مباريات الأسبوع الرابع من البوندسليجا وعلى ملعب "باي أرينا"، جاءت الوقائع هجومية بامتياز بين ليفركوزن ودورتموند، فحفلت بمهرجان من الأهداف بلغ سبعة. وسجّل هالاند (37 و77) ويوليان براندت (49) والبرتغالي رافايل جيريرو (71) أهداف بروسيا دورتموند، وفلوريان فيرتس (9) والتشيكي باتريك شيك (45) والفرنسي موسى ديابي (55) أهداف ليفركوزن.

ودخل دورتموند إلى اللقاء وهو يدرك ضرورة تفادي أي زلة إذا ما أراد المنافسة على لقب الدوري، لا سيما بعد خسارته في المرحلة الثانية أمام فرايبورج 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على هوفنهايم 3-2. ووجد دورتموند نفسه متأخرًا بعد مرور تسع دقائق، بعدما انتزع ليفركوزن التقدم عن طريق فيرتس (9)، لكن الفريق "الأصفر والأسود" نجح في إدراك التعادل عن طريق هدّافه المتوهج هالاند (37) وخطف ليفركوزن التقدم مرة جديدة عبر شيك (45+1).

ولم يحتج دورتموند سوى لأربع دقائق من اجل معادلة النتيجة مجددا عبر براندت (49)، ثم ارتفعت وتيرة اللقاء فتمكن ديابي من منح ليفركوزن التقدم للمرة الثالثة (55)، إلا أن دورتموند قلب المباراة رأسًا على عقب بهدفين متأخرين، الأول عبر جيريرو (71) والثاني عبر هالاند من ركلة جزاء (77).

وانتزع بروسيا دورتموند المركز الثاني مؤقتاً برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف فولفسبورج، الذي حقق فوزه الرابع توالياً على حساب جرويتر فورت الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس نميشا (10) والهولندي فاوت فيخهورست (90+1 ركلة جزاء).

ويتفوق برسيا دورتموند بفارق الأهداف عن ماينز الفائز على هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت (21) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (77). واستغل بروسيا دورتموند وماينز تعثر فرايبورج أمام ضيفه كولن بهدف للافايل زيخوس (89 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للفرنسي أنطومي موديست (34). ولعب كولن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 اثر طرد لاعب وسطه النمسوي فوريان كاينتس. وتعادل أيضاً يونيون برلين مع أوجسبورج صفر-صفر. يلعب لاحقاً بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه ووصيه لايبزيج.