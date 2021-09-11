«رونالدو120» يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل



لندن (د ب أ)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين ليقود فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل 4 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز كريستال بالاس على توتنهام صفر / 3، ومانشستر سيتي على ليستر سيتي 1 / صفر، وأرسنال على نوريتش سيتي 1 / صفر، وولفرهامبتون على واتفورد 2 / صفر، وبرايتون على برينتفورد 1 / صفر، وتعادل ساوثهامبتون مع وستهام سلبياً.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، إلا أن رونالدو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 80، قبل أن يسجل جيسي لينجارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدفين الذين سجلهما رونالدو في مباراة اليوم، رفع رصيد أهدافه إلى 676 هدفاً مع الأندية المختلفة، كما رفع رصيد أهدافه مع مانشستر يونايتد فقط إلى 120 هدفاً، حيث سبق له اللعب لمانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2009.

وهذه هي المباراة الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي.ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع نيوكاسل لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وعلى ملعب كينج باور، فاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 62، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند ست نقاط في المركز التاسع.

وعلى استاد الإمارات، حقق فريق أرسنال أول انتصار له هذا الموسم بفوزه على نوريتش سيتي، بهدف نظيف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 66.

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب. وعلى ملعب سيلهرست بارك ، سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة صفر / 3 أمام كريستال بالاس. وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد جافيتي تانجانجا. وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في المركز الرابع، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.