«دبي الرياضي» يكشف عن أجندة الفعاليات المصاحبة لـ«إكسبو 2020»



دبي (الاتحاد)

أكد مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة ستكون حاضرة بقوة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأكبر الذي تستضيفه الإمارات في دبي ويقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، حيث سيجمع إلى جانب أهم العقول في مجالات الاقتصاد والعلوم والآداب ومختلف مجالات الحياة، أهم نجوم الرياضة العالميين، الذين سيشاركون في بطولات وفعاليات عالمية متنوعة، أو سيزورون الحدث الكبير للترويج لبلدانهم والتفاعل مع المشاركين من مختلف دول العالم.

وستكون الرياضة حدثًا يومياً سواء من خلال الفعاليات أو الأنشطة اليومية، التي تتوزع على أرجاء المعرض، حيث يتعاون مجلس دبي الرياضي مع منظمي الفعاليات الرياضية و"إكسبو 2020" في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية على مدار أيام المعرض الممتد فعالياته على مدار 6 أشهر.

وأوضح المجلس أن الدورة الـ 16 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي" ، أحد "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وحفل جوائز كرة القدم العالمية (دبي جلوب سوكر) سيُعقدان خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويجتمع في المؤتمر نخبة نجوم العالم في كرة القدم من لاعبين ومدربين وقيادات الاتحادات والأندية الدولية، لمناقشة التحديات التي تواجه اللعبة وسبل مواجهتها وطرق تطوير القطاع لإثراء الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وسيقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وهي الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها؛ يوم 9 يناير 2022، وسيشهد الحفل تكريم أبطال إماراتيين وعرب من الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

ومن الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في "إكسبو 2020 دبي"، بطولة العالم للشطرنج التي ستُعقد خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021، وستشهد مشاركة بطل العالم ماجنوس كارلسن للدفاع عن لقبه أمام منافسه العالمي إيان نيبومنياختشي.

كما ستقام بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في ذات الموعد والمكان تزامناً مع بطولة العالم.

وسيتم تنظيم سباق إكسبو 2020 للجري لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات.

وستتركز أنظار عشاق رياضة الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم على مقر إكسبو يوم 25 فبراير 2022 لمتابعة مرحلة دبي من "طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية" والذي ستشارك فيه نخبة من أبرز الدراجين وأبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية.

وتمكن لزوار "إكسبو 2020 دبي" ممارسة رياضاتهم المفضلة في المرافق الرياضية، التي ستتوفر في مختلف جنبات مقر إكسبو، من خلال ملعبين للكريكت، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة، والتنس وكرة الشبكة، وصالة مغطاة للياقة البدنية، وملعب لكرة القدم الخماسية، ومنصة عالمية لممارسة اليوجا والزومبا، بالإضافة إلى ورش العمل الرياضية، وفعاليات وأنشطة رياضية لأصحاب الهمم.

وسيكون للدول المشاركة في إكسبو دور بارز في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة داخل أجنحتها في المعرض، حيث ينظم الجناح الأسترالي فعاليات رياضية مختلف،ة سيتم الكشف عنها لاحقاً، وينظم الجناح النيوزلندي مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تستمر لمدة خمسة أسابيع بما في ذلك تدريبات اللياقة البدنية الشهيرة "ليس مايلز".

فيما ينظم الجناح الكرواتي معرضًا للرياضة واللياقة البدنية بحضور أشهر نجوم كرة القدم الكرواتيين، ومن بينهم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ولقب بطل دوري أبطال أوروبا، ودافور سوكر، رئيس اتحاد كرة القدم الكرواتي وهداف كأس العالم 1998، وزلاتكو مدرب المنتخب الكرواتي، ونجوم كرة السلة الكروات المتألقون في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة «إن بي أيه» ومن بينهم النجمان داريو ساريك وبوجان بوجدانوفيتش.

ويقيم الجناح النيجيري بطولة الأساطير لكرة القدم، ويتيح الفرصة لعشاق الرياضة لقاء نجوم كرة القدم العالميين أوكوشا، ونوانكو كانو، وجون أوبي ميكل، والملاكم العالمي بطل الوزن الثقيل أنتوني جوشوا.

ويروج الجناح السنغالي خلال معرض إكسبو، لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في المدن السنغالية عام 2026، حيث فازت السنغال بتنظيم أولمبياد الشباب لتكون أول دولة إفريقية تستضيف حدثًا أولمبيًا.

من ناحية أخرى، ستشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية دولية جديدة، خلال فترة انعقاد إكسبو، في كافة أرجاء دبي، حيث تستضيف دبي التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرجبي للرجال والسيدات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وتقام مباريات من كأس العالم للكريكت في ستاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يتابع عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم بطولة موانئ دبي العالمية للغولف ختام الجولة الأوروبية "الطريق إلى دبي".