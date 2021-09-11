«الفنية» تحيل «الصقور» إلى الانضباط





دبي(الاتحاد)

أحالت اللجنة الفنية والمسابقات، لرابطة المحترفين، نادي الإمارات إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة وذلك لمشاركة 8 لاعبين في فئة الأجانب والمقيمين، في مباراة الفريق أمام الظفرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنص اللوائح قبل تعديلات الموسم الجديد على قيد 7 لاعبين فقط بقائمة المباراة في فئة الأجانب والمقيمين، على أن يشارك 6 في المباراة، بينما أشرك الإمارات 8 لاعبين، وهم أدم النفاتي ووليد صبار من المغرب، بالإضافة لقنادو من ساحل العاج، بخلاف 4 لاعبين في فئة المقيمين وهم فيلمون أوولاين وليثيري سيلفا واليسون دا موتا، وعبد الله كوري وعارف عبد السلام، ثم دخل كوري سيلفا.

وتنص اللوائح على أن عقوبة مخالفة لائحة المشاركة في المباريات، بشكل مبدئي تعني خسارة الفريق بنتيجة 3 صفر، وهو القرار المتوقع من لجنة الانضباط التي ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لحسم الجدل حول تلك المشاركة.

من جانبه، أكد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن ناديه تقدم بطلب رسمي إلى رابطة المحترفين لكرة القدم، لمنحه نقاط مباراته مع الإمارات بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك على خلفية دفع المنافس بـ8 لاعبين أجانب من الفئات المسموح بها، بدلاً من 7 أجانب كما تنص اللائحة المعدلة هذا الموسم.

وقال: الأمور بالنسبة لنا كانت واضحة من خلال المباراة بتواجد عدد أكبر من المسموح به للاعبين الأجانب في قائمة والمباراة، وخاطبنا رابطة المحترفين بذلك رسمياً، لأننا نرى أننا أحق بنقاط المباراة الثلاث كاملة، وسنرى إلى أين تسير الأمور.