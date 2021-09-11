بيليه يستعد لمغادرة «ألبرت أينشتاين»





برلين(د ب أ)

تقرر بقاء أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في المستشفى لبعض الوقت، رغم أنه يتعافى بشكل جيد إثر الخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من الأمعاء الغليظة.

وبيليه، وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا في أربع نسخ من كأس العالم، موجود بمستشفى «ألبرت أينشتاين» في ساو باولو منذ 31 أغسطس الماضي، للخضوع لفحوص دورية على ورم في القولون.

وكشف بيليه، الهداف التاريخي للبرازيل، عن مستجدات حالته الصحية عبر تطبيق «إنستغرام»، وذلك بعد أن أعلن يوم الاثنين الماضي خضوعه لعملية جراحية.

وقال بيليه أمس الجمعة: أصدقائي، مع مرور كل يوم، أشعر بالتحسن شيئاً ما، وأضاف: أتطلع إلى اللعب مجدداً، لكن علي التعافي لأيام قليلة أخرى.

وتابع: خلال وجودي هنا، لدي الفرصة للتحدث كثيراً مع عائلتي، وأيضاً للحصول على الراحة، أشكركم مجدداً على كل رسائل الحب، سنكون معاً مجدداً في وقت قريب!.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم رقم الأسطورة بيليه وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3 - صفر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، عبر هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا، حيث رفع رصيده إلى 79 هدفاً.

وعادل ميسي «34 عاماً» رقم بيليه بتسجيل الهدف الدولي رقم 77 له، عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.