هاميلتون يصحح الأوضاع بلقب الأسرع في إيطاليا





روما (رويترز)

سجل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة 14 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، بينما تعرض سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز لحادث، توقفت بسببه الجولة لبعض الوقت.

وفي حلبة مونزا التابعة لفريقه اصطدم ساينز بصورة مباشرة بالحواجز عند أحد المنحنيات قبل نصف ساعة تقريباً من نهاية الجولة.

وقال السائق الإسباني عبر دائرة اتصالات فريقه: تعرضت لحادث كبير.. تسبب ذلك في بعض الأضرار، لكني على ما يرام. ونقل ساينز الذي تعرض لحادث مماثل في تجارب السبت الماضي في سباق جائزة هولندا الكبرى، إلى المركز الطبي في الحلبة الإيطالية، ثم استؤنفت الجولة بينما أعيدت السيارة إلى مقر الفريق للإصلاح قبل انطلاق سباق السرعة، الذي سيحدد ترتيب الانطلاق في السباق غداً الأحد في وقت لاحق من اليوم.

وقال مايكل ماسي مدير السباق، إن ساينز حصل على الضوء الأخضر مبدئياً، لكنه سيخضع لفحص جديد قبل انطلاق سباق السرعة. وأنهى شارل لوكلير سائق فيراري الثاني الجولة قبل بضع دقائق من نهايتها، وقال عبر نظام الاتصال: «يا شباب أريد التوقف لا أعرف ما الذي يجري هنا».

وقالت متحدثة باسم الفريق إن لوكلير وهو من موناكو: يشعر بأنه ليس على ما يرام تماماً. وفي جولة اليوم سجل هاميلتون دقيقة واحدة و23.246 ثانية، وهو يتفوق بفارق 0.222 ثانية على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي كان صاحب الزمن الأسرع في سباق السرعة أمس الجمعة.

واحتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الثالث بفارق 0.416 ثانية عن هاميلتون، في حين احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني المركز الرابع.

وأشار مرسيدس إلى أنه سيطلب من بوتاس السماح لهاميلتون بالمرور في سباق السرعة التالي، إذا سمحت الظروف بذلك بالنظر إلى ظروف البطولة حالياً. وفي قائمة السائقين بعد أول 13 جولة من الموسم يتفوق فرستابن بفارق ثلاث نقاط على هاميلتون.

وسيبدأ بوتاس السباق غداً من المركز الأخير بسبب العقوبة التي فرضت تلقائيا عليه لتغييره محرك سيارته أمس الجمعة.