«سلة البطائح» تبصم في كأس الاتحاد بحاجز الـ«100»





علي معالي(الشارقة)

تخطى فريق البطائح حاجز الـ«100» نقطة في مباراته ضد «أكاديمية جام» بالفوز بنتيجة 102/71، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد، والتي جرت على صالة البطائح ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليحتل فريق البطائح تحت قيادة المدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو» المركز الثاني خلف الشارقة، وحلت أكاديمية جام في المركز الثالث.

انتهت أشواط المباراة بنتيجة 32/ 21 و 23/ 20 و 15/ 20 و 32/ 10 لصالح البطائح، الذي قدم مباراة جيدة وظهر فارق الخبرة واللياقة في الربع الرابع، الذي انتهى بفارق كبير من النقاط، خلال المباراة التي أدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي وسالم الزعابي وهيثم قوجه.

وأشرك إمام عبدالبديع 12 لاعباً على مدار شوطي المباراة، وتألق مامادو وسعيد عاشور وحمد غابش وجاسم عبدالرضا وراشد العلي ومال الله راشد، ولعب الأجنبي الثاني أودي على فترات بسيطة من اللقاء، معتمداً بشكل أكبر على اللاعبين المواطنين، الذين قدموا مباراة جيدة بشكل عام.

ويشارك في هذه البطولة 6 أندية تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم الأولى: النصر والوصل وبول أبوف أول، وتضم المجموعة الثانية فرق الشارقة والبطائح وأكاديمية جام. تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول حتى الثالث لكل مجموعة، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وفي الدور التمهيدي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي مرحلة نصف النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.