«الجودو» يتأهب لتسجيل ظهوره الأول في «عربية القاهرة»





أبوظبي (الاتحاد)

يسجل غداً لاعبو منتخب الإمارات للجودو وكذلك لاعبي نادي الفجيرة، الظهور الأول بالبطولة العربية المفتوحة للجودو للفرق والأندية بالقاهرة، وتحديداً على مستوى الناشئين، على ضوء القرعة التي جرت أمس الأول وشهدت مشاركة 32 نادياً من مصر.

وانطلقت اليوم بالقاهرة منافسات البطولة، التي يشارك فيها منتخبنا للأشبال والناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وتستمر حتى 16 من سبتمبر الحالي، وتشهد مشاركة 9 دول عربية هي بجانب الإمارات، مصر الدولة المنظمة، السعودية، الكويت، قطر، المغرب، العراق، الأردن، واليمن، يمثلها 600 لاعباً ولاعبة.

وتلقت البعثة فور وصولها اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، للاطمئنان على سلامة الوصول وحثهم على بذل الجهد بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية بشكل عام، والجودو على وجه الخصوص والمساهمة في إنجاح البطولة.

وكانت البعثة منتخبنا الوطني للجودو، وصلت القاهرة أمس الأول برئاسة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، والحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً، والمدرب الياباني أشيد كوكي و8 لاعبين وهم: مانع جمعة مراد، راشد محمد شريف، منصور جمعة عبد الرحمن «نادي الشارقة الرياضي» حميد سعيد الشامسي، زايد فيصل النقبي «اتحاد كلباء»، حمد صالح الهاشمي، مايد راشد النقبي «خورفكان» وسيف سالم الحمادي «الفجيرة للفنون القتالية».

من ناحية أخرى، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو في اجتماعه برئاسة المهندس نعمان شاهر، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الانتخابي في مارس 2022 على هامش البطولة العربية للمنتخبات المقررة في الأردن، وتقرر إقامة البطولة العربية لأندية المراحل العمرية الثلاثة «البراعم والأشبال والناشئين» في تونس في سبتمبر 2022، ويتضمن برنامج الاتحاد العربي إقامة دورات للتنظيم والإدارة بالمغرب والحكام في الأردن والمدربين في تونس على هامش البطولات العربية المقررة.