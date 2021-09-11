«زعبيل للسيدات» يرعى «الشعفار جميرا» للدراجات







دبي (الاتحاد)

أعلن نادي زعبيل للسيدات عن رعايته لفريق الشعفار جميرا للسيدات، انطلاقاً من حرصه على دعم رياضة المرأة والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بها وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر نادي زعبيل للسيدات في دبي، وتحدث خلاله أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، وشيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات، بحضور عبد الناصر عمران الشامسي مدير الفريق، وطاهر الطاهري مشرف الفريق، ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، وشيماء إبراهيم رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية بنادي زعبيل للسيدات.

وبمقتضى الرعاية، منح نادي زعبيل للسيدات العضوية لـ10 لاعبات من فريق فريق الشعفار جميرا، ما يتيح لهنّ فرصة الاستفادة من المرافق وأجهزة اللياقة البدنية والتمارين الرياضية والتمتع بكافة التسهيلات والامتيازات الرياضية والمجتمعية، التي يقدمها النادي لمنتسباته، إلى جانب تنظيم الفعاليات الرياضية والورش التدريبية المتعلقة بالدراجات الهوائية.

وتقدم أسامة الشعفار بجزيل الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، على ما تقدمه من دعم لرياضة المرأة ورعاية العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة.

وأضاف: لدينا رؤية مشتركة لتعزيز مكانة رياضة المرأة والمساهمة في تطويرها والارتقاء بها، ومن أجل ذلك يشرفنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين فريق جميرا للدراجات الهوائية ونادي زعبيل للسيدات، الذي فتح لنا ذراعه لاحتضان لاعبات فريقنا وتقديم كل الدعم والرعاية لهنّ للاستعداد للاستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف.

من جهتها قالت شيماء عبيد: يدعم نادي زعبيل للسيدات كل المبادرات والجهود التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع في مختلف المجالات ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة من أجل الحفاظ على الصحة وتحقيق السعادة، كما يحرص النادي على المساهمة بشكل فاعل في تطوير رياضة المرأة في الإمارات بشكل عامّ ودبي بشكل خاصّ.