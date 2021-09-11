تحدي سحب خورفكان» للدراجات.. النجاح يعانق السماء





الشارقة (الاتحاد)

فاز حارب البلوشي بالمركز الأول بلقب فئة المواطنين «رجال»، في تحدى سحب خورفكان للدراجات الهوائية، الذي جرى باستراحة السحب فوق سطح البحر بـ 600 متر في مدينة خورفكان.

وفي فئة المواطنات حلت موزة الغفلي أولاً، وفازت فاينا بوتابوفا بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات، وفي فئة الفرق «رجال» جاء فريق ياسي أولاً، وفي فئة الفرق للسيدات، حل فريق شرطة دبي في المركز الأول وتكريم خاص للمتسابق سالم الجنبيي من ذوي الإعاقة، الذي شارك وأكمل السباق للنهاية، فيما تم تكريم الجهات المشاركة والحكام والفرق المتطوعة.

ونظم مجلس الشارقة الرياضي التحدي أول أمس، حيث تنافس 120 مشاركاً من الجنسين في فئات المواطنين، والفئة المفتوحة (من 16 عاماً فما فوق)، بالإضافة إلى المتفاعلين عبر المشاركة الافتراضية، ليصل المجموع الكلي إلى (200) مشارك، لمسافة 8 كيلومترات وسط مناظر خلابة، توفرت لها جميع أسباب النجاح تنظيمياً وفنياً.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن إطلاق السباق جاء ليواكب النقلة النوعية التي شهدتها مدينة خورفكان على صعيد معالمها السياحية، وليواصل المجلس دوره في نشر ثقافة الرياضة بين فئات المجتمع باعتبارها أسلوب حياة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وهنأ رئيس المجلس الرياضي الفائزين، وتقدم بالشكر لكل المساهمين في نجاح الفعالية من أعضاء اللجنة المنظمة، والجهات المشاركة والمتعاونة وهي: القيادة العامة لشرطة الشارقة، واتحاد الإمارات للدراجات، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للعمل التطوعي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي خورفكان الثقافي الرياضي، وفندق أوشيانيك وفرق المتطوعين «أسعد شعب، والبرنامج الوطني، وساند» وفريق الشارقة للترايثلون.

وتقدم عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس بالشكر لكل من أسهم في إنجاح الفعالية، التي عبرت عن قيمة وأهمية الرياضة لمختلف فئات المجتمع في الإمارة، وشكلت تميزاً جديداً لسلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي درج المجلس على إقامتها.