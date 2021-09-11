«الأولمبياد الخاص» يستعد لبرلين 2023 بملتقى كرة السلة





أبوظبي (وام)

بدأ الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم أولى محطات ملتقى كرة السلة، والذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية جام الرياضية لكرة السلة، ويتم تنظيمه على ثلاث مراحل رئيسية في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي يوم 11 سبتمبر الجاري، والشارقة 18 سبتمبر، ودبي 25 من الشهر نفسه، ويتضمن خطة لتطوير كرة السلة 3X3، وذلك استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023.

ويشارك في الملتقى بمراحله الثلاث ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة، و 25 مدرباً، من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة. وسيعمل مدراء الأطباء المتطوعون التابعون لبرنامج الكشف الصحي، على تقديم فحوصات مجانية على الأسنان لجميع لاعبي الملتقى.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: إن الهدف الأساسي من إقامة هذا الملتقى هو استغلال طاقات اللاعبين، والعمل على العودة إلى المنافسات تدريجياً مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، معرباً عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية سواءً من اللاعبين أو الأطقم الفنية الداعمة لهم، حيث يتوق الجميع للعودة إلى الملعب والمشاركة في المباريات، لأنها توفر فرصة رائعة يستطيع اللاعبون من خلالها إظهار ما يتمتعون به من مهارات.

وأعرب عن شكره لأكاديمية جام الرياضية لكرة السلة لتقديمهم الدعم الفني، وإسهاماتهم في النواحي التنظيمية للملتقى مما ساهم في تكثيف المشاركة ونجاح الملتقى. كما أعرب عن شكره للشركاء في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على استضافتهم لهذا الملتقى، ودورهم المحوري في دعم مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وعبر أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لأكاديمية جام الرياضية عن سعادته بالتعاون الفني والشراكة الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث أشاد بالأجواء الإيجابية والمحفزة للمشاركة في الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص. وأضاف أن رياضة كرة السلة واحدة من حزمة برامج رياضية ستقدمها الأكاديمية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، بجانب برامج أخرى متخصصة في مجال كرة اليد، وكرة الطاولة، والتنس الأرضي.

وتلائم رياضة كرة السلة «3X3» قدرات لاعبي الأولمبياد الخاص بشكل كبير وتتمتع الرياضة بشعبية كبيرة حول العالم، وتمارس على ملاعب كرة السلة التقليدية، ولكن بسلة واحدة يسدد عليها كلا الفريقين، ويتكون كل فريق من 3 لاعبين داخل الملعب ولاعبين احتياط بناء على قواعد الأولمبياد الخاص الدولي.

وتنظم الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023 لأول مرة في ألمانيا، ومن المزمع إقامتها في الفترة من 17 إلى 24 يونيو 2023، حيث سيشارك الآلاف من اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية من حول العالم في 26 رياضة ونشاطاً موحداً.