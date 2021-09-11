سلطان «صمام أمان» خذله الدفاع!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



استحق عبدالله سلطان حارس الظفرة وصف «صمام أمان» فريقه، بعد التألق اللافت أمام فريق الإمارات، في افتتاح الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحافظ على مستواه العالي منذ بداية المسابقة، حيث تصدى للكرة ومنع فرصاً محققة 17 مرة، في 270 دقيقة خاضها حتى الآن، منها 7 تصديات ناجحة أمام «الصقور».

وإذا كان محمد الجنيبي نجح في الصناعة وإيزيكيل بصم على أول أهداف الظفرة في الموسم، في المباراة، إلا أن الفريق يدين بالفضل في الخروج بأول نقطة إلى الحارس عبدالله سلطان الذي برع في الإمساك بالكرة سواء من خلال القفز واللكم والسيطرة ليمنع فرصاً بعضها في غاية الخطورة.

تألق حارس الظفرة قابله مستوى مهزوز لخط الدفاع الذي تحمل الحارس عبء أخطائه، وغياب تركيزه في مناسبات عديدة خلال اللقاء، ولكنه لم ينجح في الحفاظ على مرماه نظيفاً بسبب هذه الأخطاء التي منحت الإمارات هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، وبرهن على تحمل الحارس العائد بقوة إلى النجومية لمسه للكرة 52 مرة، بينما لم يلمسها بعض زملائه في الفريق أكثر من 19 مرة فقط، ويضاف إلى ذلك قيامه بـ14 تغطية، بينما بعض المدافعين لم يقم إلا بتغطية واحدة فقط طيلة المباراة.

والمستوى الذي قدمه سلطان يرفع درجة المنافسة بينه وزميله في الفريق خالد السناني الذي جلس على «الدكة» بعد انقطاع لفترة من التدريبات لأداء الواجب الوطني، وهذه المنافسة بالتأكيد تنعكس على الفريق الذي استعاد عافيته نسبياً، بعد الاستقطابات التي قام بها خلال فترة التوقف الماضية، وسيكون مستواه أفضل بعودة عدد من العناصر المهمة، إلا أنه يحتاج إلى الثقة بالنفس والتخلي عن الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه منذ بداية الموسم.