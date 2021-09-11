4 مباريات في ختام الجولة الثالثة لـ «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تختتم الجولة الثالثة لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بإقامة أربع مباريات غداً «الأحد»، تجمع عجمان مع اتحاد كلباء على استاد راشد بن سعيد، والعين مع بني ياس على استاد خليفة بن زايد، والنصر مع الجزيرة باستاد آل مكتوم، وشباب الأهلي مع العروبة على استاد مكتوم بن راشد، وتنطلق جميع المباريات في الجولة في الساعة الخامسة و40 مساءً.

ويشعل فارق النقطة ثلاث مواجهات في ختام الجولة الثالثة، وتشمل مباريات عجمان صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط أمام ضيفه اتحاد كلباء التاسع برصيد نقطتين، ويلتقي «العميد» السادس برصيد 3 نقاط بضيفه «فخر أبوظبي» المتعثر بالتعادل في جولتين على التوالي، برصيد نقطتين في المركز العاشر، فيما يستضيف العين صاحب النقاط الأربع بني ياس السابع برصيد 3 نقاط.

في المقابل، تبدو الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي «حامل اللقب»، للتمسك بالمنافسة على الصدارة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، في مواجهة ضيفه العروبة صاحب المركز قبل الأخير، من دون رصيد من النقاط، في ظل خسارته مباراتين على التوالي أمام الوحدة 1-3، والنصر 0-4.