النصر يشكو «خرق الخصوصية»



الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الإدارة القانونية بنادي النصر السعودي قدمت شكوى ضد مستشفى سعودي كبير، بدعوى خرق الخصوصية الطبية، ونشر أخبار غير صحيحة عبر أحد موظفيه عن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء زيارته المستشفى لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على موضع إصابته.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة نادي النصر طالبت بالتحقيق في الأمر، بوجود الراعي الطبي للنادي «فيزيو تريو»، للكشف عن المتسبب في تسريب أوراق اللاعب الطبية.

وانتشرت صورة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» من داخل المستشفى أثناء وجود تاليسكا، أثارت القلق لدى جماهير النصر، وذلك قبل أيام قليلة من خوض الفريق مواجهة مهمة في دوري أبطال أسيا أمام تراكتور الإيراني، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، ما أثار التكهنات حول جاهزيته.

ولجأ اللاعب إلى تطبيق «إنستجرام» ليطمئن الجماهير، فيما أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر خضوع اللاعب لبرنامج علاجي في منشور عبر حسابه على «تويتر».