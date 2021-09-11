لويز يقترب من فلامنجو



ريو دي جانيرو (د ب أ)



كشفت وسائل إعلام أن نادي فلامنجو ريو دي جانيرو البرازيلي لكرة القدم يقترب من ضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز اللاعب السابق في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكتبت بوابة «جلوبوسبورت» الرياضية البرازيلية: «من المنتظر أن يحصل لويز «34 عاماً»، الذي أصبح غير مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع أرسنال، على عقد مع فلامنجو يستمر حتى نهاية 2022.

يذكر أن لويز لعب في أوروبا لأندية أخرى غير أرسنال، ومنها بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كان أرسنال مدد عقده مع لويز الذي كان يلعب في السابق لمصلحة تشيلسي لمدة عام في يونيو 2020، وذلك في خطوة مفاجأة، نظراً لأن الأداء المتقلب للويز جعله مثار جدل في لندن.

كان لويز صاحب الـ56 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فاز مع تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أنه كان شارك في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني الذي سحق منتخب السامبا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس العالم بمونديال البرازيل 2014.