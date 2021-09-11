«أوضاع اللاعبين» تطلب فتوى «القانونية» في قضية الرفاعي وخورفكان



معتز الشامي (دبي)



لا تزال تفاصيل القضية التي ظهرت على السطح بين خورفكان والوحدة، حول اللاعب عبدالله الرفاعي المعار من «العنابي» إلى «النسور»، مستمرة وتثير التساؤلات، خاصة بعدما اتهم خورفكان اللاعب بعدم احترام العلاقة التعاقدية، خلال تصريحات أدلى بها مسؤولو شركة كرة القدم بالنادي، بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله إلى التحقيق، وتحويله للتدريب مع فريق «الرديف».

في الوقت الذي تمسك فيه الوحدة بحقه في المطالبة بعدم مشاركة اللاعب في المواجهات بين الفريقين، خاصة أن الناديين أتفقا على ذلك، من دون ذكر ذلك في عقد الاستعارة.

وتفيد المتابعات أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تلقت شكوى من خورفكان، يتهم فيها الوحدة بتحريض اللاعب على عدم المشاركة، ستطلب من شركة الكرة بنادي الوحدة، الرد على الشكوى رسمياً، ومن ثم تنتظر مذكرة خورفكان التوضيحية للرد على مذكرة الوحدة، قبل استدعاء اللاعب إلى التحقيق ومعرفة تفاصيل الأمر.

وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة طلبت فتوى من الإدارة القانونية بشأن تلك الواقعة، كونها الأولى من نوعها، التي تشهد اتهام نادٍ لآخر بتحريض لاعبه المعار، بعدم المشاركة أمامه في الدوري، بجانب عدم وجود أي قانون في اللائحة الحالية يعالج مثل تلك الحالة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد سينظر للفتوى القانونية، قبل اتخاذ قرار على خلفية التحقيقات التي ستجرى من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن عدم استبعاد خيار تحويل القضية، إما إلى لجنة فض المنازعات، إذا تم الاكتفاء بأن القضية تدور حول بنود الاتفاق نفسه، أو تحويلها للانضباط، حال تم إقرار وجود مخالفة تستوجب العقوبة سواء للاعب أو النادي.

وعلى الجانب الآخر، أكد مبارك مسعود عضو شركة خورفكان لكرة القدم، أن النادي أبعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأول، وقال: «الثقة لم تعد موجودة، اللاعب لم يحترم العلاقة التعاقدية، وأثبت أن ولاءه ليس لناديه الذي يرتدي قميصه».

فيما كشف عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أن عدم مشاركة اللاعب خلال مواجهات الفريقين، بناء على اتفاق بين الناديين، ولا يحق لخورفكان عدم الالتزام به حتى لو لم يُذكر في العقد.