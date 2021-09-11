«الناشئين» و«الأولمبي» يترقبان قرعة «غرب آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)



يترقب منتخبا الناشئين والأولمبي قرعة بطولتي النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين، وقرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تُجرى في الساعة الثانية عشرة ظهر غد «الأحد»، بمقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان.

وتستضيف السعودية بطولتي غرب آسيا للناشئين وتحت 23 عاماً، حيث تقام الأولى من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل، فيما تحتضن مدينة الدمام النسخة الثانية لبطولة المنتخبات تحت سن 23 عاماً، من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، في الوقت الذي أسند فيه اتحاد غرب آسيا تنظيم النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للشباب إلى الاتحاد العراقي، حيث ستقام في مدينة أربيل من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتمثل المشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23، محطة مهمة في برنامج «الأبيض الأولمبي» قبل تدشين مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.

وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة للنهائيات، والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتشهد النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، مشاركة 11 منتخباً تشمل السعودية «المستضيف»، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، العراق والكويت، وبحسب نظام القرعة، ستوزع المنتخبات على 3 مجموعات بحيث تضم مجموعتان 4 منتخبات في كل منها، فيما الثالثة تتكون من 3 منتخبات.

وسيتم اعتماد نظام القرعة الموجهة بحيث يتم وضع الفرق التي وقعت بنفس المجموعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.

وخاض «الأبيض الأولمبي»، في إطار التحضيرات لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، ثلاث تجارب ودية، خلال تجمعه الأخير في الفجيرة، حيث تغلب في الودية الأولى على حتا 2-1، وتفوق في الوديتين الثانية والثالثة على ضيفه العراق 4-1 و2- 1 على التوالي.