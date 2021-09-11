روماريو.. «جراحة المرارة»



ريو دي جانيرو (أ ف ب)

خضع الدولي البرازيلي السابق روماريو بطل العالم 1994، لعملية جراحية لاستئصال المرارة في ريو دي جانيرو، بحسب بيان نُشر على حساب إنستجرام للمهاجم السابق البالغ من العمر 55 عاماً.

وذكر البيان أن لاعب برشلونة الإسباني السابق خضع لعملية «من دون مضاعفات»، في مستشفى كوبا ستار في كوباكابانا، مضيفاً أن روماريو يتواجد «في الغرفة ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة».

حصل روماريو على لقب أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، ثم دخل معترك الحياة السياسية، وعمل على قضايا محاربة الفساد ومصالح الرياضة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

انتخب نائباً في العام 2010 مع الحزب الاشتراكي البرازيلي، وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ في 2014، وفشل في 2018 في أن ينتخب حاكماً لولاية ريو دي جانيرو.