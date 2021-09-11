ليل.. «الجراح العميقة»

باريس (أ ف ب)



عمَق لوريان من جراح ضيفه ليل بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 2-1، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وخاض ليل الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي، بانتزاعه اللقب من باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم، المباراة في غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا بسبب إصابتهما بتمزق في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

وكان ليل يأمل في مواصلة صحوته بعد بدايته المخيبة للآمال بتعادلين مع متز وسانت إتيان وخسارة أمام نيس، قبل أن يصحّح المسار بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على مونبلييه 2-1 في المرحلة الرابعة، لكنه مني بهزيمته الثانية هذا الموسم مكتفياً بخمس نقاط في المركز العاشر مؤقتاً.

افتتح لوريان التسجيل مبكراً، عندما قام النيجيري تيريم موفي بمجهود فردي رائع في مواجهة أربعة مدافعين لليل، ومرر كرة متقنة باتجاه أرمان لوريانتيه، ليسيطر عليها الأخير، ويطلقها بيسراه «على الطاير» داخل الشباك، ثم أهدر صاحب الهدف انفراداً بحارس مرمى ليل إيفو جربيتش.

وسقط المهاجم التركي المخضرم براق يلماظ أرضاً داخل المنطقة إثر احتكاك مع جوليان لابورت، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها بنجاح يلماظ مدركاً التعادل.

وكانت الكلمة الأخيرة لموفي الذي سجل هدف الفوز للوريان، عندما استغل داخل المنطقة ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك، قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

يذكر أن أياً من المواجهات الـ14 الأخيرة بين لوريان وليل في الدوري المحلي لم تنته بالتعادل «5 انتصارات للوريان و9 لليل».

ولم تكن التجربة ناجحة بالتالي بالنسبة إلى ليل الذي يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع بمواجهة فولفسبورج الألماني.