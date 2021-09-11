إبرا: الكرة الذهبية خسرت «السلطان»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في حوار طويل لمجلة «فرانس فوتبول»، تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، بلهجته الساخرة المعروفة، عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة كل عام لأفضل لاعب في العالم، والتي لم يحصل عليها هذا النجم الملقب بـ «السلطان» على الإطلاق، وإن احتل المركز الرابع خلال «نسخة 2013»، رغم أنه من أكثر نجوم الكرة العالمية موهبة، ومن أبرز المهاجمين في القرن الواحد والعشرين.

وقال زلاتان: لا يساورني أدنى قلق بشأن ذلك، بل أعتقد أن الجائزة هي الخاسر ولست أنا، ولهذا لست حزيناً لعدم حصولي عليها، لأنني أنا من ينقص هذا الجائزة، وليست هي التي تنقصني.

ولا تخرج مثل هذه الردود والتعليقات، إلا من شخصية مثل زلاتان، ما يعكس تقديره الشديد لنفسه واعتداده بشخصه، ولهذا عندما سألته المجلة، عما إذا كان يرى نفسه أقل من ميسي ورونالدو اللذين جمعا معاً 11كرة ذهبية «6 للأول و5 للثاني»، قال: إذا كنت تتحدث عن المهارات والموهبة الحقيقية، فأنا لا أقل عن أي منهما، أما إذا كنت تنظر إلى البطولات والألقاب، أقول: نعم هما الأفضل، لأنني على سبيل المثال لم أفز مطلقاً بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وأضاف: لا أعرف كيف تحسبون الأشياء، ولكني على أية حال لا أشغل نفسي بالتفكير كثيراً في الجائزة، ولا تستحوذ على اهتمامي، لأنك عندما تصنع أشياء جيدة على المستوى الجماعي، تأتي المهارة الفردية بعد ذلك، والمستوى الفردي لا يمكن أن يكون جيداً، إلا في إطار جهد جماعي جيد.

ويقترب «السلطان» شيئاً فشيئاً من نهاية مشواره الكروي، بعد أن بلغ 39 عاماً، وتضاءلت كثيراً فرص كتابته لتاريخ جديد في كرة القدم، وإن كان ما زال يتألق في صفوف ناديه الإيطالي، ولم يعلق «إبرا» على هذا الكلام الذي سردته المجلة، وإنما اكتفى بالقول: في أعماق أعماقي أراني أفضل لاعب في العالم.

وعندما سئل عما إذا كان يضع نفسه على «مائدة» أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم، قال: ليس من الملائم أو المنطقي أن نقارن بين اللاعبين من أجيال مختلفة، فكل لاعب كان له شأن في جيله، ولعب مع زملاء مختلفين، ومن الصعب المقارنة بينهم، ويقيني أن كل لاعب له تاريخه الخاص ويجب أن ينظر أمامه وليس حوله أو خلفه، واختتم كلامه قائلاً بلهجته الساخرة: هكذا ستكون «مائدتي» عامرة بالمشاكل!