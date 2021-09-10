علاقة ساو باولو وألفيش تقترب من نقطة النهاية





ساو باولو (أ ف ب)

سيغادر الدولي البرازيلي داني ألفيش، اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم، فريق ساو باولو وفق ما أعلن ناديه الجمعة، بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وقال المدير الرياضي كارلوس بلمونتي في فيديو نشره النادي عبر حسابه على تويتر: نتخذ القرار ونبلغ المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعدم إتاحة دانيال ألفيش لفريق ساو باولو، ساو باولو أهم من أي شخص آخر.

وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش «38 عامًا» لاعب برشلونة الإسباني السابق في تدريبات النادي الجمعة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كوريا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود للتدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.

وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو مدين لألفيش بـ11 مليون ريال برازيلي «قرابة من 1.8 مليون يورو».

وتابع بلمونتي: يُقر ساو باولو بالديون وقدمنا الأسبوع الماضي اقتراحًا لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لم يقبله ممثلوه، ستستمر المفاوضات في الشقين القانوني والمالي.

توترت العلاقات بين بطل البرازيل سبع مرات ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عندما قرر الأخير المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف الحالي، حيث فاز بلقبه رقم 43 في مسيرته. كان ألفيش المتوج مرتين بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة (2011 و2015) قد وقع مع ساو باولو في العام 2019 على عقد حتى 2022.