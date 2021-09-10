«ريمونتادا الملك»



علي معالي (الشارقة)



فرض الكونغولي بين مالانجو نفسه على «كلاسيكو» الشارقة والوصل، عندما خطف الهدف الثالث في الدقيقة 94، خلال المباراة المثيرة التي تأخر فيها «الملك» بهدفين، إلا أنه عاد بـ ريمونتادا»، ليحقق الفوز بـ «ثلاثية»، جعلته ينفرد بقمة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، في الجولة الثالثة، رغم أنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد الحسن صالح في الدقيقة 12، ليرفع «الملك» رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 4 نقاط.

أهدر الوصل فرصة حسم المباراة تماماً في الشوط الأول، بإهداره العديد من الفرص، وتغير أداء «الملك» في الشوط الثاني، وجاءت تغييرات المدرب عبدالعزيز العنبري متميزة، وصنعت الفارق.

تعرض الشارقة لـ «صدمة» مبكرة، عندما استقبل هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة 13، عن طريق فابيو ليما الذي وقع بـ «البصمة، الأولى هذا الموسم، وهو هدفه «العاشر» في شباك «الملك»، وضاعف «الفهود» النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 60 وجاء بالخطأ عن طريق عبدالله غانم.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى «الملك» بإشراك بيريرا ومالانجو، واستطاع كايو لوكاس تسجيل هدف التقليص الفارق في الدقيقة 69، وخطف مالانجو هدف التعادل في الدقيقة 71، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث و«القاتل» في الدقيقة 94.