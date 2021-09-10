الجزيرة والنصر.. «التعادل مرفوض»

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مسرحاً لقمة ختام الجولة الثالثة لـ«دوري أدنوك للمحترفين» بين الجزيرة وضيفه النصر، في مواجهة لا تقبل غير الفوز، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين السابقة في الدوري، على ملعب «فخر أبوظبي»، والتي شهدت فوز أصحاب الأرض في 7 مباريات، مقابل 5 مرات لـ«العميد» من أصل 12 مواجهة.

وتعزز رغبة الفوز الثاني في الدوري، أجواء المواجهة المرتقبة، في أعقاب تعثر الجزيرة «حامل اللقب»، بالتعادل السلبي أمام اتحاد كلباء من دون أهداف في الجولة الماضية، في الوقت الذي استعاد فيه «العميد» توازنه على حساب العروبة 5-0، معوضاً خسارته في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه عجمان 0-3.

وتعد المواجهة المرتقبة بالمتعة التهديفية من الفريقين، حيث يقف الجزيرة الذي يعد الفريق الأكثر زيارةً لشباك «العميد» في دوري المحترفين على بُعد هدف من الوصول إلى 50 هدفاً، في الوقت الذي يعول فيه أنصار «الأزرق»، على قدرات تيجالي أمام الجزيرة، بتسجيله 17 هدفاً، ليكون ثاني أكثر الفرق استقبالاً لأهداف المهاجم المخضرم، بعد الشارقة برصيد 18 هدفاً.