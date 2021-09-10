العروبة وشباب الأهلي.. «فارق الأرقام»

فيصل النقبي (الفجيرة)

بالنظر إلى «لغة الأرقام»، تعتبر المهمة سهلة لشباب الأهلي، في لقاء الليلة أمام العروبة، وهو الأول بينهما في «عصر الاحتراف»، ويملك «الفرسان» 6 نقاط تمثل «العلامة الكاملة»، من جولتين، يحتل المركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام العين والشارقة، قبل بداية الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، أمس، محصلة الفوز على الإمارات وعجمان بهدف في الجولتين الأولى والثانية، في مواجهة فريق يحتل المركز الأخير، من دون رصيد، وفي شباكه 9 أهداف كاملة من «رباعية» الوحدة بالجولة الأولى و«خماسية» النصر في الجولة الثانية.

وربما وضعت «الروزنامة» العروبة الضيف الجديد بالدوري في هذه «الوضعية الصعبة»، وهو يقابل فريقاً مدججاً بالنجوم، وبطموحات كبيرة، ويأمل في تحقيق مفاجأة مدوية، سواء بالتعادل على أفضل الأحوال، أو حتى الفوز الذي سيكون تاريخياً، في حال حدوثه!