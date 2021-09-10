اتحاد كلباء وعجمان.. «صدام النقاط»

رضا سليم (دبي)

يتحول استاد اتحاد كلباء إلى ساحة للصدام المبكر، عندما يلتقي اتحاد كلباء مع عجمان في الجولة الثالثة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المواجهة التي دائماً ما تحمل الكثير من المفاجآت بين الفريقين على صعيد الأداء والنتائج، بحثاً عن النقاط، في ظل الظروف المختلفة لكل منهما هذا الموسم، حيث يرتدي «النمور» جلباب «الحصان الأسود» من الموسم الماضي، ويسعى لمواصلة المسيرة في الاتجاه نفسه، رغم أنه لم يجمع من أول جولتين سوى نقطة واحدة، من تعادل مع الجزيرة، وسبقها الخسارة من الشارقة، إلا أن إمكانيات الفريق تؤكد أن لديه الكثير الذي يقدمه هذا الموسم، والحفاظ على الصورة التي رسمها في الموسم الماضي.

في الوقت الذي يتعامل عجمان مع المواجهة، بحثاً عن الفوز الثاني، بعدما تغلب على النصر، وخسر أمام شباب الأهلي، إلا أن التواجد في المركز السابع، يحفز اللاعبين على الأداء للبقاء بعيداً عن مناورات الهبوط.