«تنفيذية غرب آسيا» تعتمد استضافة الإمارات للنسخة العاشرة

دبي (الاتحاد)

شارك حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم في الاجتماع الـ26 للجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة. وصادقت اللجنة التنفيذية على استضافة الإمارات لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، خلال الفترة من 20 مارس إلى 3 أبريل 2023، كما حددت مواعيد العديد من البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا، خلال الفترة القادمة، والمصادقة على العديد من البنود الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد

واستعرض الاجتماع تقرير نشاطات الاتحاد منذ الاجتماع الأخير، إضافة إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجان: النسوية، المسابقات، المالية، الإعلام والتسويق، القانونية، التطوير، وكذلك ورش العمل التدريبية والتثقيفية، إلى جانب الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع «سبورت رادار».