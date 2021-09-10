السلبي الأول بين «النسور» و«العنابي»



فيصل النقبي (خورفكان)



حسم التعادل السلبي مواجهة خورفكان مع الوحدة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو التعادل السلبي الأول بين الفريقين في تاريخ المواجهات بالدوري، حيث أضاف خورفكان نقطة ثانية لرصيده بعد تعادله أمام الوصل بالجولة الثانية، فيما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الخامسة.

وكان خورفكان «النسور» قد تعادل في الجولة الماضية أمام الوصل، فيما تعادل الوحدة «العنابي» أمام بني ياس.

وتأثر اللاعبون داخل الملعب بالرطوبة العالية، فجاء الشوط الأول سلبياً من كل النواحي رغم الأفضلية النوعية لأصحاب الأرض الذين هددوا مرمى محمد الشامسي في أكثر من مناسبة دون خطورة حقيقية على المرمى.

وخلال الشوط الثاني واصل الفريقان نفس الأداء من العمق وندرت الفرص كثيراً وتأثر الأداء بارتفاع درجة الرطوبة العالية في ملعب المباراة.