الإمارات والظفرة.. «أول نقطة»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



رفض فريق الإمارات الخسارة أمام ضيفه الظفرة، وخطف التعادل 1-1، في وقت قاتل، من المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصد كل منهما «النقطة الأولى»، بعد خسارتهما في أول جولتين.

وتقدم «الفارس» بهدف مبكر في الدقيقة ،12 عبر النيجيري إيمواه إيزيكيل «المعار» من الجزيرة، بعد تلقيه تمريرة محمد الجنيبي، ليسجل بصمته الخامسة في «دورينا»، ويؤكد حضوره القوي، في أول مباراة يخوضها بقميص الظفرة، بينما خطف «الصقور» التعادل بهدف جوزيف قناتو، في الدقيقة 87، وهو الأول له ولفريقه أيضاً، وأحتسبه الحكم بعد تدخل «تقنية الفار» للشك في حالة تسلل.

وشهدت المباراة خروج إيزيكيل مصاباً في الدقيقة 55، وتألقاً لافتاً لعبدالله سلطان حارس الظفرة الذي أنقذ مرماه من فرص محققة، قبل أن يستقبل هدفاً إثر خطأ دفاعي.

يذكر أن التعادل هو الرابع في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، خلال 16 مباراة بينهما.

وحافظ الظفرة على أسلوبه الدفاعي، للجولة الثالثة على التوالي، بينما قدم الإمارات مباراة هجومية كبيرة، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أكثر من هدف، بسبب تألق حارس الظفرة، وسوء «الطالع» الذي صادف قناتو في أحيان أخرى.

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن ضعف الخبرة وخروج النيجيري إيمواه إيزيكيل بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، من لقاء فريقه أمام الإمارات، حرم فريقه الاستفادة من الهجمات المرتدة التي اعتمد عليها خلال اللقاء، المنتهي بالتعادل «1 - 1»، معتبراً التعادل نتيجة مرضية، في ظل قوة المنافس على أرضه بالذات وامتلاكه خط هجوم قوي.

وقال: التقدم في الشوط الأول بهدف نقطة إيجابية يجب البناء عليها، ولكن ظروف المباراة لم تكن في صالحنا بإصابة إيزيكيل.

وأشار إلى أن الفريق قدم مردوداً جيداً في المجمل، مشدداً على أن الاعتماد على أسلوب دفاعي جاء نتيجة معرفتنا الكاملة بقوة فريق الإمارات خاصة على ملعبه.

من جهته، شدد طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، على أن «الصقور» قدم مباراة جيدة، إلا أنه يستغل الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، ويجب علاج هذه المشكلة، مبدياً رضاه عن النتيجة.