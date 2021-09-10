الإمارات .. دور رائد في سباقات الهجن عربياً

أبوظبي (الاتحاد)

استمراراً لدور الإمارات في دعم رياضة سباقات الهجن في الدول العربية الشقيقة، دعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، تنظيم الاتحاد الأردني للهجن، الأسبوع الماضي، منافسات المركاض الثالث بمضمار الشيخ زايد في منطقة الديسة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكان اتحاد سباقات الهجن دعم تنظيم سباقات الهجن في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال افتتاح ميدان العلمين، كما نظم الاتحاد سباقات الهجن في جمهورية السودان، والتي شهد منافساتها ميدان الشيخ زايد.

وتمثل هذه المبادرات المستمرة للدولة بنشر سباقات الهجن ودعمها في عدد من الدول العربية، مساهمة كبيرة للحفاظ على هذه الرياضة التراثية وتطورها، خاصة أن الإمارات تمثل رأس الرمح فيها بفضل التطور الكبير الذي جعل سباقات الهجن فيها بالقمة.