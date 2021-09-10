كلوب يعاني بسبب أرنولد



برلين (د ب أ)

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حيرته من قيام المنتخب الإنجليزي بالبدء بترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب أمام منتخب أندورا في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ولعب ألكسندر أرنولد في وسط الملعب في الشوط الأول مع المنتخب الإنجليزي، خلال المباراة التي فاز بها برباعية نظيفة قبل أن يعود لمركز الظهير الأيمن في الشوط الثاني.

وصنع أرنولد فرصاً أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي «15»، بينما لم يتمكن أي لاعب من تنفيذ تمريرات عرضية أكثر منه «6».

ويسعى ليفربول لتفادي الهزيمة للمباراة لـ14 على التوالي، عندما يواجه فريق ليدز بعد غد الأحد- وهي ثاني أكثر سلسلة من المباريات في الدوريات الأربع بإنجلترا بعد بينتفورد، وتساءل كلوب عما إذا كان تغيير مركز اللاعب كان ضرورياً أم لا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إذا رأيت مبارياتنا، يتم تغيير مركز ترينت عندما يكون هناك إمكانية.

وأضاف: لا يوجد حاجة لجعله يلعب في خط الوسط حالياً، إنه عار أن نتحدث عن هذا في 2021، اللاعبون الجيدون يلعبون في كل مكان، ترينت يلعب في مركز الجناح الأيمن، في كل مكان.

وأكد: لماذا أقوم بجعل أفضل ظهير أيمن في العالم يلعب في وسط الملعب؟ أنا أعاني لتفهم كيف يمكنك التفكير في هذا.