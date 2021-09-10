ناجلسمان جاهز للتهكم في لايبزيج





ميونيخ (د ب أ)

لا يتوقع جوليان ناجلسمان استقبالاً ودوداً لدى عودته إلى لايبزيج كمدير فني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في المباراة التي تجمع بين الفريقين غداً السبت في الدوري «البوندسليجا».

ولكن ناجلسمان قال إن هذا لن يوقفه عن القيام بعمله من على مقاعد البدلاء الخاصة ببايرن ميونيخ، بعد أن قضى موسمين في لايبزيج.

وقال للصحفيين اليوم الجمعة: بشكل عام، أتطلع لعودتي، خضنا عامين جيدين للغاية، لدي الكثير من الترقب ولن اهتز إذا كان هناك بعض التهكم.

ورفض ناجلسمان التلميحات بأنه كان يكذب عندما قال، إنه لن يغري أي لاعب في لايبزيج من أجل الانضمام لبايرن، مؤكداً أن المدافع دايوت أوباميكانو وقع لبايرن في مرحلة سابقة، ثم انضم لاعب خط الوسط مارسيل سابيتزر لبايرن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.

وتدور شكوك حول مشاركة أوباميكانو بسبب تعرضه لكدمة، ولم يتضح بعد ما إذا كان ناجلسمان سيدفع بسابيتزر، الذي عاد من إصابة خفيفة، نظراً لأن بايرن ميونيخ سيواجه مباراة قوية أخرى يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وقال ناجلسمان: في نهاية المطاف، نريد أن نقدم أداءً جيداً أمام لايبزيج، وبعد ذلك ننقل تركيزنا إلى مواجهة برشلونة.

وقال المدرب أيضاً أن توماس مولر وألفونسو دافيز جاهزين للمشاركة في المباريات، وأيضاً المدافعين الفرنسيين، لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد.

ولكن لن يكون الثنائي كورنتين توليسو وكينجسلي كومان متاحين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد سبع نقاط، فيما حصد لايبزيج ثلاث نقاط فقط، بعدما خسر مباراتين في أول ثلاث مباريات بالدوري تحت قيادة المدرب الجديد جيسي مارش.

ولكن ناجلسمان يعتقد أن وصيف الموسم الماضي، سيتعافى سريعاً، وقال: لدى لايبزيج فريق مميز، وقاموا بتعيين مدرب جيد، بالتأكيد سيعودون إلى الطريق الصحيح.