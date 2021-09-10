جوارديولا يترقب تدخل الفيفا لفك لغز البرازيليين





لندن (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن ناديه لا يزال ينتظر قراراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومن رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، بشأن إمكانية مشاركة لاعبي البرازيل إيدرسون وجابرييل جيسوس أمام ليستر سيتي غداً السبت.

وكان سيتي ضمن أندية انجليزية لم تسمح للاعبين البرازيليين بالمشاركة في الفترة الدولية، بسبب الاضطرار لقضاء عشرة أيام في الحجر الصحي عند العودة.

وطالب الاتحاد البرازيلي للعبة، بمنع الأندية من الاعتماد على اللاعبين خلال مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع، بعد أن رفضت التخلي عنهم في الفترة الدولية.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين: أتمنى مشاركة إيدرسون وجيسوس وسننتظر حتى سماع أنباء جيدة، لم يبلغني النادي بأي شيء والمشكلة أنني لا أفهم الموقف ولا أعرف ما يجب فعله. وأضاف: لاعبو الأرجنتين يمكنهم السفر ولا يمكنهم اللعب، وطالبت البرازيل بمنع مشاركة اللاعبين الذين لم يتمكنوا من السفر، لا يمكنهم اللعب هناك أو هنا وهذا جنون.

وتابع: في الوقت الحالي اعتقد أنهم يمكنهم اللعب وسننتظر الفيفا والدوري الممتاز لحسم مشاركتهما غداً. ولا يمكن للمدرب الإسباني الاعتماد على الحارس الثاني زاك ستيفن بعد إصابته بكوفيد-19، واضطر لعزل نفسه في الولايات المتحدة لذا يستعد سكوت كارسون للمشاركة.

ورداً على سؤال حول إمكانية اتفاق كل الأندية على مشاركة اللاعبين البرازيليين الدوليين، إذا لم يصل توضيح من الفيفا بدا جوارديولا غير واثق من اتخاذ قرار جماعي. وقال: لست مؤيداً لهذا الموقف، كل شخص يفكر بنفسه ومن واقع خبرتي يتخذ كل شخص القرار الأفضل لمصلحته.