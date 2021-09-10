«السيارات السريعة» تخطف «أسرع البشر»!



دبي (الاتحاد)



رغم ابتعاد العداء الجامايكي يوسين بولت الذي يحمل لقب أسرع عداء في العالم، عن مضامير السابقات، إلا أنه لا يزال مهووساً بالسرعة، وتحطيم الأرقام القياسية، لكن هذه المرة من خلال امتلاك أسطول سيارات فريدة من نوعها ومذهلة، تنافس أساطيل أكبر مشاهير العالم.

وخلال فترة زمنية قصيرة نجح بولت الملقب بـ «أسرع رجل على وجه الأرض»، في امتلاك مجموعة كبيرة من السيارات السريعة الفريدة والنادرة بعضها صنع خصيصاً له .

السيارة الأولى التي صممت خصيصاً لبولت هي Nissan MY15 GTR في عام 2015، ومزودة بمحرك بسعة 3.8 ليتر بتوربو مزدوج وبستة أسطوانات ينتج قوة ضخمة تصل لغاية 550 حصاناً، وهي مزودة بناقل حركة بستة سرعات، وتنتقل من سرعة 0 إلى 100 كلم بالساعة خلال 2.7 ثانية .

كما يعشق بولت سيارات فيراري ويملك سيارة فيراري 458 إيطاليا التي تم إطلاقها، بعد عام من تحقيق العداء الجامايكي الرقم القياسي العالمي للفوز في أولمبياد بكين 2008، وهي مستوحاة من تقنيات سباقات «الفورمولا1-»، وتتمتع بهيكل أخف وزناً وأكثر صلابة، وتبلغ سرعتها القصوى 325 كلم في الساعة.

ويملك بولت فيراري إف 430، وهي مزودة بمحرك ثماني أسطوانات بقوة 490 حصاناً، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 315 كم / ساعة، ويضم أسطول سيارات بولت أيضاً مجموعة سيارات رائعة مثل فيراري كاليفورنيا وسوبارو امبريزا WRX STI إضافة إلى شفروليه كامارو الكلاسيكية.

وحصل بولت على الميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، وحطم العديد من الأرقام القياسية، منها رقماً قياسياً نادراً، بفوزه بميداليات ذهبية في 3 دورات أولمبية متتالية في فئتي سباق 100 متر و200 متر، وفي عام 2008 قام بسباق مزدوج في توقيت قياسي جعله «أسرع البشر».