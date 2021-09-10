سعيد المهيري: فخور بـ«الهاتريك» و«هالة» عملة نادرة



أرميلو (الاتحاد)

أكد البطل سعيد المهيري الفائز بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة، أن الفوز للمرة الثالثة على التوالي«الهاتريك» يعد مصدر فخر واعتزاز له، ويعتبر إنجازاً عظيماً في مسيرته الرياضية بسباقات القدرة، وقال: الفرس«هالة» تعتبر عملة نادرة صنعت تاريخاً جديداً في عالم سباقات القدرة بعد تحقيق لقب المونديال الثاني في غضون 4 أشهر.

وتوجه بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ وحكام الإمارات بمناسبة هذا الفوز الذي تحقق بفضل الدعم اللا محدود.



وأشار المهيري إلى أنه تسلح بالعزيمة والإصرار في الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف الفوز بلقب المونديال، ورغم عدم المشاركة في المعسكرات الصيفية الخارجية نتيجة ظروف خاصة، إلا أنه كان يتردد باستمرار على الإسطبل في دبي لخوض التدريبات وحرص على مضاعفة جهوده استعداداً للمشاركة في المونديال.



من جهته، قال الفارس عبدالله العامري وصيف البطولة، إن الفرحة غامرة بعد العودة إلى الوطن متوشحين بالميداليتين الذهبية والفضية، خاصة أن المشاركة الأولى له في المونديال تميزت بالنجاح بإحراز الوصافة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة.



وأكد العامري أن الفوز العالمي بمثابة دافع نحو الانطلاقة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث يعتبر هذا العام حافلاً بالانتصارات بالنسبة له بعد اعتلاء منصة تتويج المونديال إضافة إلى الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس سمو ولي عهد دبي في الموسم المحلي الماضي.