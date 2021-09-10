إنجاز القدرة الإماراتية حديث العالم



علي الظاهري (أرميلو)

خطف فرسان الإمارات الأضواء في حفل تتويج أبطال مونديال الشباب والناشئين للقدرة، والتي احتضنتها مدينة إرميلو الهولندية لمسافة 120 كلم أول من أمس بمشاركة نحو 75 فارساً وفارسة من 22 دولة، حيث زين فرساننا منصة التتويج، في تكرار للمشهد الذي تابعه العالم قبل نحو 4 أشهر بتتويجهم بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكبار بمدينة بيزا الإيطالية، لتستحق القدرة الإماراتية أن تكون حديث العالم.

وتوج الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، بعد إحرازه المركز الأول عن جدارة واستحقاق وتسجيل «الهاتريك» التاريخي على صهوة الفرس «هالة» ذائعة الصيت بعد تحقيق لقبين في بطولات العالم للقدرة وفي زمن قياسي.

وجرت مراسم التتويج مساء أمس في قرية القدرة التي احتضنت فعاليات البطولة، وتم عزف السلام الوطني الإماراتي احتفالاً بأبطالنا، وشهد الحفل الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية، وعدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وتوج الفارس عبدالله علي محمد العامري بالميدالية الفضية بعد إحرازه المركز الثاني والوصافة على صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل» في أول مشاركة عالمية للعامري في المونديال، بينما توجت الفارسة الإسبانية رات باديا مارفا بالميدالية البرونزية بعد فوزها بالمركز الثالث على صهوة «زرياب».

وضم فريق الإمارات المشارك برعاية طيران الإمارات، سعيد المهيري وعبدالله العامري وحمدان أحمد المري وفارس أحمد المنصوري وخلفان جمعة بالجافلة. كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، حيث نال المركز الأول الفريق الفرنسي، وجاء في المركز الثاني الفريق الماليزي، واحتل المركز الثالث الفريق البلجيكي.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه بمواصلة فرسان الإمارات مشوار الريادة والتميز عبر التتويج بلقب ووصافة بطولة العالم للشباب والناشئين، رغم المنافسة القوية التي شهدها المونديال، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللا محدود لأبناء الإمارات مما أثمر عنه تحقيق إنجازات عالمية مشرفة باسم الدولة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن فرساننا أثبتوا أنهم الرهان الرابح وقدموا أداءً بطولياً رغم جميع التحديات، ليكللوا مشوارهم بالإنجاز العالمي الكبير للمرة الثانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، فضلاً عن التتويج بلقب مونديال الشباب للمرة الثالثة على التوالي، مما يؤكد أن الفروسية الإماراتية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص، تمضي في الطريق الصحيح، مهنئاً الإمارات قيادةً وشعباً بهذه المناسبة ومثمناً جهود فريق العمل وكل من ساهم في نجاح المشاركة الإماراتية، كما ثمن رعاية طيران الإمارات للفريق المشارك في المونديال.

وأكدت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية، أنها فخورة بالإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات بعد الفوز بالمركزين الأول والثاني في المونديال، مشيرة إلى أن اعتلاء منصة التتويج ليس بالأمر الغريب على فرساننا، الذين عودونا دائماً على الفوز بالذهب في أكبر المحافل الدولية الكبرى. وأضافت إن التظاهرة الرياضية الكبيرة التي احتضنتها هولندا، أكدت للعالم أجمع أن الدولة تملك الريادة والتميز في مختلف المجالات والقطاعات، كما تبعث رسالة سلام لكافة الشعوب عبر الحضور الرياضي، المميز باعتبار الرياضة قوة ناعمة ذات أهمية بين الدول، مشيرة إلى أن الإنجاز تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولتنا الحبيبة «عام الخمسين» الذي نتطلع إليه إلى مزيد من الإنجازات.

من جانبه، أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات، أن الإنجاز هو ثمرة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة لرياضة الآباء والأجداد في الإمارات التي تواصل رحلة العطاء في مختلف ميادين العالم، مشيراً إلى أن تميز فرسان الإمارات في الاستحقاقات الدولية الكبيرة يؤكد أن دولتنا الحبيبة هي الرائدة في سباقات القدرة. وأضاف الهاجري أن الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما بفضل الدعم السخي والاجتهاد الكبير من قبل كل الأطراف في منظومة رياضة القدرة الإماراتية أبرزهم الفرسان والمدربون، متمنياً أن يواصل فرساننا مشوار التألق في حصد الألقاب العالمية ومعانقة المجد في البطولات العالمية المقبلة.

وأبدى اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، عن سعادته الكبيرة بفوز فرساننا بلقب مونديال الشباب والناشئين خاصة أن الإنجاز العالمي هو الثاني لفرساننا هذا العام، بعد التتويج بلقب بطولة العالم للكبار في شهر مايو الماضي بمدينة بيزا الإيطالية، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة.

وأضاف العظب، إن السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، بسبب تقارب المستوى بين الخيول إلى جانب خفة أوزان الفرسان المشاركين التي ساهمت في التأثير على سرعة السباق، مشيراً إلى أن فريق الإمارات شارك بخمسة فرسان، ولكن الحظ لم يحالف بعض الخيول في اجتياز عملية الفحص البيطري، إلا أن حجم الإنجاز عظيم في ظل التحديات التي واجهها فريق الإمارات ومن بينها جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تقليل عدد سباقات القدرة.

واختتم العظب قائلاً، إن الفرس هالة«صاحبة الحضور الأبرز كونها حققت لقب بطولتين للعالم وفي زمن قياسي لتسجل إنجازاً غير مسبوق في تاريخ بطولات القدرة.