أبوظبي تتزين لاستقبال النسخة 5 من «آسيوية الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي بعد يومين لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات، وذلك في الفترة من 13 – 16 سبتمبر الجاري في صالة جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتستقبل أبوظبي خلال منافسات البطولة التي تقام على مدى أربعة أيام مجموعة من أبرز لاعبي الجو جيتسو على صعيد قارة آسيا، الذين يتطلعون بقوة إلى التتويج والاستفادة من موعد البطولة في التحضير لبطولتي العالم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في أكتوبر ونوفمبر القادمين على التوالي.

وفي هذا الإطار، أكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، أن بطولة آسيا تعد واحدة من أهم البطولات ضمن أجندة الجو جيتسو الدولية، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير للمشاركة في منافساتها من قبل عدد كبير من نجوم اللعبة في القارة الآسيوية.

وتوقع المنهالي ارتفاع مستوى البطولة في ظل مشاركة مجموعة من اللاعبين الأعلى تصنيفاً في آسيا وعلى مستوى العالم، كما توقع أن تشهد نزالات حماسية وشيقة تعكس مكانة أبوظبي التي أصبحت وجهة للأبطال ومنبعاً للنجوم والمواهب.

وحول معسكر المنتخب الوطني استعداداً للبطولة، أكّد المنهالي أن الأجواء أكثر من رائعة ومليئة بالتفاؤل والرغبة الحقيقية لدى اللاعبين في تحقيق الانتصارات، وهو ما يظهر من خلال الجدية التي يظهرونها في التدريبات، والتركيز الكبير والالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني ومدرب المنتخب.

من جانبه قال البطل عمر الفضلي أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، والذي تحفل مسيرته بالإنجازات القارية والعالمية أن اتحاد الجو جيتسو لم يتوان عن توفير جميع مقومات النجاح والتفوق في البطولة، بدءًا من المعسكرات المغلقة ووصولاً إلى التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية العالمية، وعلى رأسها المدرب القدير رامون ليموس.

وأضاف الفضلي أن البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد شهدت تطوراً لافتاً خلال الأعوام الماضية، وخصوصاً بطولتي كأس رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، حيث تتشابه خلالهما الأجواء مع ما نعيشه في البطولات الآسيوية على الرغم من طابعها المحلي.

وبيّن أن هذه البطولات ساهمت بشكل كبير في صقل شخصية وموهبة اللاعب الإماراتي، وأعدته بشكل مثالي للاحتكاك بنجوم اللعبة في مختلف البطولات العالمية.وأوضح الفضلي أنه لا سقف لطموح لاعبي المنتخب في بطولة آسيا وبطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من البطولة الآسيوية في التحضير لما هو قادم من استحقاقات دولية مهمة.

بدوره قال اللاعب اللبناني أدون أيوب، أن المشاركة في بطولة آسيا تمثل هدفا لجميع اللاعبين المحترفين، فكيف إذا كانت الوجهة أبوظبي؟ التي تعكس أفضل نموذج في تنظيم أكبر وأرقى البطولات.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة الآسيوية هي الأولى التي يتم تنظيمها بعد النسخة الأخيرة التي استضافتها منغوليا عام 2019، ومحطة أساسية في رحلة العبور إلى الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2022، وتقتصر المشاركة فيها على 96 لاعبا فقط، كما تخضع لمعايير صارمة ما يؤكد أن المنافسة في بطولة آسيا ستكون حماسية إلى أبعد الحدود، في ظل رغبة اللاعبين بالمشاركة في الحدث العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة سوف تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة، عملاً بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى اتحاد الجو جيتسو الإماراتي والجهات المختصة في الدولة.