لايبزيج يتحدى البايرن في «كلاسيكر الرابعة»





برلين (أ ف ب)

يلتقي لايبزيج وصيف بطل الموسم الماضي مع ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب السبت، في قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، بطعم مختلف عن القمم السابقة بين الناديين.

ويدخل النادي البافاري قمة الغد مرشحاً فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، بعدما جرّد غريمه لايبزيج مطلع هذا الصيف من مدرّبه يوليان ناجلسمان وقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، قبل أن يختم فترة الانتقالات الصيفية بضم قائده لاعب وسطه الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر.

ولم يتردّد بعض المعلقين في مقارنة هذه "الغارة" بتلك التي نفّذها "النادي البافاري" قبل بضع سنوات، على عدة مراحل، ضد بروسيا دورتمون

دفع بايرن ميونيخ ما مجموعه 72.5 مليون يورو إلى لايبزيج هذا الصيف، مع إمكانية الحصول على مكافآت في المستقبل، وبالتالي واصل النادي البافاري سياسته في تعزيز صفوفه وإضعاف أخطر منافسيه، والتي سمحت له بالفوز بتسعة ألقاب متتالية في الدوري، وهي سلسلة مستمرة ومرشحة إلى الارتفاع.

وبدت عواقب الغارة البافارية جلية على لايبزيج، كون رجال مدربه الجديد الأميركي جيسي مارش، القادم من سالزبورج النمساوي، حققوا فوزاً واحداً مقابل هزيمتين في المباريات الثلاث الأولى هذا الموسم. ويحتل لايبزيج المركز العاشر، وهي مرتبة لا يستحقها النادي الذي تواجد أربع مرات على منصة التتويج في المواسم الخمسة الأخيرة في البوندسليجا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وسيكون لهذه "القمة الاختبار" التي سيخوضها لايبزيج على أرضه طعمًا خاصًا للنادي، كما أنها ستعطي مؤشراً للقيمة الحالية للفريق، الذي أوقعته قرعة دوري أبطال أوروبا في مجموعة "الموت" إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي وكلوب بروج البلجيكي.

أكيد أن النادي قام بالتعاقد مع بدلاء للراحلين، آخرهم الإسباني الغيني الواعد أليكس موريبا «18 عاماً» من برشلونة، والذي يحمل على عاتقه سد فراغ المخضرم سابيتسر، رئة خط الوسط الموسم الماضي والمتألق مع منتخب بلاده النمسا في نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف.

ويعلق مدرب لايبزيج الكثير من الآمال على موريبا، الذي يقارنه البعض بلاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الانجليزي بول بوجبا في فنياته وحيويته، وقال: سنمنحه الوقت للتكيف مع نادينا وأسلوب لعبنا. ويملك مارش العديد من الخيارات في وسط الملعب، بينها على الخصوص الواعدون مواطنه تايلر آدامس أو الغيني أمادو حيدارا أو الموهوب المجري دومينيك سوبوسلاي (20 عاما).

في المقابل، سيجد سابيتسر نفسه، في حال منحه ناجلسمان الفرصة، في مواجهة فريقه السابق، حيث يتوقع استقبالاً فاتراً من الجماهير.

بعد أن رفضه بايرن ميونيخ في سن الرابعة عشرة، يهدف سابيتسر إلى إقناع ناجلسمان بمنحه مكانًا في خط الوسط، على الرغم من المنافسة القوية مع نجمي المنتخب الألماني يوزوا كيميش وليون جوريتسكا.

وقال سابيتسر الخميس عقب تعافيه من إصابة في العضلة المقرّبة: أعرف أن هناك الكثير من الجودة في مركزي، إذا سنحت لي فرصة اللعب، سأكون جاهزاً.

واعترف سابيتسر بأن أول ظهور له مع بايرن ميونيخ في لايبزيج سيقابل بسخط جماهيري لأصحاب الأرض، وقال: لا أعرف نوع الاستقبال الذي أتوقعه، لقد قضيت وقتًا ممتعًا لمدة ست سنوات في لايبزيج، وقمت بشق طريقي من الدرجة الثانية في ألمانيا إلى دوري أبطال أوروبا، أصبحت قائدًا وتمكنت من رد الجميل للنادي. وأضاف: أتطلع إلى العودة يوم السبت، حتى لو أنها قد تكون متقلبة.

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث توالياً بعد سقوطه في فخ التعادل أمام بروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الافتتاحية. وقبل القمة المرتقبة بين لايبزيج وبايرن ميونيخ بثلاث ساعات، سيكون ملعب "باي أرينا" مسرحاً لمواجهة قوية بين باير ليفركوزن الثاني وبروسيا دورتموند الخامس.

ويتقاسم ليفركوزن الوصافة بفارق الأهداف أمام بايرن ميونيخ وفرايبورج، بفارق نقطة واحدة أمام بروسيا دورتموند. وعلى غرار بايرن، يتطلع ليفركوزن إلى فوز ثالث تواليا، فيما يمني بروسيا دورتموند النفس بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم والثاني توالياً منذ خسارته امام فرايبورغ في المرحلة الثانية.

ويستعيد بروسيا دورتموند خدمات قطب دفاعه هوملس وصانع ألعابه ماركو رويس بعد تعافيهما من الإصابة ليشكّل الأخير دعماً قوياً للهداف الدولي النروجي إرلينج هالاند. ويبدو فولفسبورج المتصدر بالعلامة الكاملة مرشحاً بقوة لتحقيق الفوز الرابع توالياً، عندما يحل ضيفاً على جرويتر فورث الوافد الجديد السبت أيضاً.