«المادة 85» تهدد رأس الخيمة بالهبوط إلى «دوري الثانية»



معتز الشامي (دبي)



يدرس اتحاد الكرة إحالة نادي رأس الخيمة إلى لجنة الانضباط، بعد قرار انسحابه من دوري الدرجة الأولى، وتصفيات كأس رئيس الدولة، والتي سحبت قرعة مبارياتها منذ أسبوعين، بعدما قرر المشاركة في بطولات الموسم الجديد.

وطلب رأس الخيمة رسمياً في رسالة الأسبوع الماضي إلى اتحاد الكرة، الحصول على دعم شهري بـ 200 ألف درهم، لمدة 10 أشهر في الموسم، أسوة ببقية الأندية التي يدعمها الاتحاد وعددها 4 أندية هي العربي، ومسافي، والتعاون، ومصفوت، في آخر 4 سنوات.

وتمسك رأس الخيمة بضرورة صرف الدعم لأنه حصل على موافقة الاتحاد في العام الماضي، بتقديم 200 ألف درهم للمشاركة في البطولة، إلا أن النادي تراجع عن المشاركة وقتها.

ودرس اتحاد الكرة مطلب رأس الخيمة خلال الأسبوع الماضي، واضطر إلى رفضه، لأن قراره السابق بالموافقة على تقديم الدعم كان للموسم الماضي الذي لم يشهد مشاركة رأس الخيمة، وبالتالي وجه الأموال التي خصصها لدعمه، إلى أوجه صرف أخرى خلال الموازنة الجديدة، وبالتالي لم يعد الفائض موجوداً بحسب رد الاتحاد، مع وعد بمراجعة الموقف بنهاية الموسم الحالي وقبل وضع موازنة العام المقبل، وهو ما رفضه رأس الخيمة، وبالتالي قرر الانسحاب.

وأشار عبد الرحمن شاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، إلى أن اتحاد الكرة وعد بتقديم دعم بقيمة 200 ألف درهم شهرياً للفرق المشاركة في البطولة، ولكنه تراجع، وأكد لناديه عدم القدرة على تحمل أي مساعدات إضافية بخلاف الـ800 ألف درهم التي يدفعها بالفعل لـ 4 أندية حالياً.

وقال: لذلك قررنا الانسحاب، ونحن لسنا قادرين على المشاركة من دون هذا الدعم، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالأمور المالية.

على الجانب الآخر، تفرض لائحة مسابقات تمهيدي الكأس المخصصة لأندية الدرجة الأولى، عقوبات عدة للأندية التي تنسحب قبل أو خلال المشاركة في البطولة، وذلك وفق نصوص المادتين 29 و30 من اللائحة.

وتفرض المادة 29 بند رقم 2، غرامة مالية للنادي الذي ينسحب قبل إجراء القرعة، وهي 50 ألف درهم، بينما في حالة الانسحاب بعد ذلك، تكون الغرامة 100 ألف، وفي البند رقم 4، يتحمل النادي المنسحب النتائج المترتبة عن فقدان الاتحاد للدخل التجاري المتوقع للمسابقة، من الرعاية وحقوق البث وغيرها.

أما المادة 85 من لائحة الانضباط التي تتحدث عن عقوبات النادي المنسحب من المشاركة في أي مسابقة رسمية، وتفرض المادة في الفقرة أ، الهبوط للدرجة الأدنى، ما يعني هبوط رأس الخيمة إلى دوري الدرجة الثانية، الفقرة «ب» وقف النشاط لمدة موسم يعقب قرار الانسحاب، بخلاف غرامة بقيمة 100 ألف درهم.