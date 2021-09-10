يد الشارقة إلى السوبر الإماراتي البحريني بـ "التخصص"





رضا سليم (دبي)

تأهل فريق الشارقة إلى السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد يوم 25 سبتمبر المقبل، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي للمرة الرابعة على التوالي حيث ينتظر الملك الشرقاوي الفائز من بين النجمة وباربار يوم 20 سبتمبر بكأس سوبر البحرين، على أن يتم تحديد صالة السوبر الإماراتي البحريني من قبل اتحاد اليد، كون هذه النسخة ستكون في الإمارات، وكان الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الذي لعب 3 نسخ من السوبر الإماراتي البحريني منذ انطلاقتها.

كما حقق فريق الشارقة عدة مكاسب أخرى أبرزها، بدء الموسم بمعنويات عالية بالفوز ببطولة ومواصلة السيطرة على بطولات السوبر للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى السيطرة على بطولات الرجال والمراحل السنية في المواسم الأخيرة، حيث حصد جميع بطولات الرجال في الموسم الماضي وأبرزهم بطولة الدوري باستثناء كأس الإمارات التي فاز بها شباب الأهلي بقرار مركز التحكيم الرياضي.

وكشفت مباراة السوبر أن موسم الرجال سيكون مختلفاً عن المواسم الماضية التي حسم فيها الشارقة الدوري مبكراً، بعدما قدم الجزيرة مباراة كبيرة وظهر انسجام عناصره، بالإضافة إلى ظهور العين بقوة في الجولة الأولى للدوري وأيضاً شباب الأهلي ومليحة، وهي الفرق التي قدمت أوراق اعتمادها مع ضربة البداية.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الشارقة حقق باكورة البطولات ونطمح في تحقيق المزيد من الألقاب، خاصة أن كرة اليد الشرقاوية تسير على طريق البطولات. ووجه على سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، التهنئة للجهاز الفني واللاعبين وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، مؤكداً أن الفوز بكأس السوبر دافع كبير للاعبين على مواصلة تحقيق الإنجازات وإن كانت البطولة في بداية الموسم ونتوقع أن يرتفع الأداء للاعبين ويقدموا مستويات أفضل.

وقدّم محمد عبيد الحصان الشكر إلى عيسى هلال الحزامي، على الدعم المستمر لنادي الشارقة، وإلى علي سالم المدفع، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير متطلبات النجاح، ليواصل النادي مسيرة الإنجازات في كل الألعاب، كما شكر الحصان اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على الأداء بروح عالية والحفاظ على كأس السوبر للعام الرابع على التوالي، وإسعاد الجماهير الشرقاوية.