كمارا أول «مقيم أفريقي» في «بيت الملك»!



علي معالي (الشارقة)



يعتبر الغيني عثمان كمارا أول أفريقي مقيم في قائمة الشارقة، مثلما كان الكونغولي بين مالانجو أول مهاجم من «القارة السمراء» مع «الملك» هذا الموسم.

ولعب كمارا للصفاقسي التونسي منذ موسم 2019- 2020، وخاض 13 مباراة، وأحرز 3 أهداف، ويدافع عن ألوان منتخب بلاده تحت 17 سنة، وبدأ مسيرته مع فالرنجا ومنه إلى الصفاقسي، قبل أن يرتدي قميص الشارقة.

وهناك مشكلة بسيطة حالياً بين الصفاقسي ووكيل أعمال اللاعب، جعلت النادي التونسي يخرج بتصريحات مفادها تأكيد اللجنة القانونية بالنادي على موقفها السليم من صفقة الانتقال الأخيرة التي هدد الوكيل بتعطيلها بسبب عدم اطلاعه عليها، إلا أن الصفاقسي والشارقة تعاملا مع وكيل آخر معتمد من «الفيفا» متعاقد مع اللاعب نفسه.